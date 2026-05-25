El vino La Casona de Pittacum, el nuevo 'godello' en el Bierzo de Terras Gauda

Viñedos y Bodegas Pittacum, de la denominación de origen del Bierzo, ha presentado su nuevo vino de la variedad godello, bautizado como La Casona de Pittacum. Se trata de la añada 2025, un monovarietal de godello ágil en boca, con aromas de manzana verde y hierba fresca, y de final limpio.

Alfredo Marqués, director enológico de Viñedos y Bodegas Pittacum, explica que "la variedad godello cambia según la región donde se cultiva, ya que la variedad no lo es todo.

Su mayor expresión se consigue en viñedos de altura y de montaña. El clima más frío y la mayor amplitud térmica contribuyen a potenciar sus cualidades".

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Al ser un vino estructurado y gastronómico, es un buen acompañante de amplio abanico de platos, como pescados a la brasa, carnes blancas, arroces secos e, incluso, especialidades de la cocina japonesa, como el pollo yakitori, tempuras de marisco o verdura y rols de sushi.