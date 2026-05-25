Gastronomía
El vino La Casona de Pittacum, el nuevo 'godello' en el Bierzo de Terras Gauda
Viñedos y Bodegas Pittacum, de la denominación de origen del Bierzo, ha presentado su nuevo vino de la variedad godello, bautizado como La Casona de Pittacum. Se trata de la añada 2025, un monovarietal de godello ágil en boca, con aromas de manzana verde y hierba fresca, y de final limpio.
Alfredo Marqués, director enológico de Viñedos y Bodegas Pittacum, explica que "la variedad godello cambia según la región donde se cultiva, ya que la variedad no lo es todo.
Su mayor expresión se consigue en viñedos de altura y de montaña. El clima más frío y la mayor amplitud térmica contribuyen a potenciar sus cualidades".
Al ser un vino estructurado y gastronómico, es un buen acompañante de amplio abanico de platos, como pescados a la brasa, carnes blancas, arroces secos e, incluso, especialidades de la cocina japonesa, como el pollo yakitori, tempuras de marisco o verdura y rols de sushi.
- En Ciudad Jardín hay caravanas dedicadas al alquiler turístico, cambian de ocupantes, pero no de lugar
- Comercios y restaurantes de Mallorca sufren una caída del gasto que hacen los alemanes del 5% al 10%
- RCD Mallorca: los líos extradeportivos que también llevaron al descenso
- Palma da luz verde a un gran parque de 35.000 metros cuadrados en el antiguo Dino Golf de s'Arenal
- La diferencia entre los colegios de Mallorca públicos y de pago en los viajes de estudio: capitales europeas o ciudades españolas
- Sa Feixina amanece teñida de rojo ante el fracaso de la concentración neofascista de Núcleo Nacional
- Nómadas digitales o dueños de segundas residencias en Mallorca: Hacienda aclara cuándo empiezan a pagar impuestos en la isla
- El Mallorca desciende por voluntad propia