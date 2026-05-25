Un plan perfecto en Playa de Palma: lujo, relax y gastronomía junto al mar

Las terrazas se han convertido en el gran reclamo del verano mallorquín. En plena Playa de Palma, el hotel Pure Salt Garonda***** irrumpe esta temporada como el epicentro del ocio premium y el punto de encuentro social indiscutible de la zona.

A través de sus dos espectaculares espacios exteriores —Salty Restaurant, elevado sobre el paseo, y Garonda Sky, en la sexta planta con vistas panorámicas—, el establecimiento propone una inmersión total en el auténtico lujo mediterráneo adults-only.

Salty Restaurant te propone una nueva dimensión en el disfrute de la gastronomía. / Pure Salt Garonda

¿Los grandes protagonistas de su agenda estival? El espectacular ‘Brunch O’Clock’ de los sábados y las elegantes ‘White Parties’ nocturnas; dos citas imprescindibles diseñadas especialmente para residentes que buscan desconectar y exprimir el verano frente al mar.

Salty Restaurant: los sábados son de brunch

La experiencia gastronómica y de relax arranca en la primera planta, en la terraza de Salty Restaurant. Ubicado de manera privilegiada junto a la piscina y en primera línea del paseo marítimo, este espacio acoge cada sábado, de 12:00 a 15:00 horas, el esperado ‘Brunch O’Clock’. Por un precio de 39,90 euros por persona, los asistentes disfrutan de una completa propuesta gastro adaptada al formato buffet.

La oferta culinaria abarca desde frutas, quesos y embutidos, hasta un rincón de esencia puramente mallorquina y una selección de sushi. El dinamismo lo aporta su estación de showcooking, donde preparan al momento platos calientes, tanto dulces como salados. Todo ello maridado con el ritmo de un DJ set en directo junto a la piscina, creando una atmósfera vibrante, exclusiva y perfecta para sentirse de vacaciones sin salir de la isla. Además, al terminar, el plan idílico continúa subiendo a la azotea para alargar la tarde con un cóctel y las mejores vistas.

El deleite gastronómico elevado a experiencia única en Pure Salt Garonda de Playa de Palma. / .

Garonda Sky: la magia de las ‘White Parties’

El segundo gran pilar del verano en Pure Salt Garonda se vive en las alturas. En la sexta planta se despliega Garonda Sky, un impresionante rooftop con vistas panorámicas inigualables a toda la bahía de Palma. Este idílico escenario será la sede de las ‘White Parties’, programadas para el tercer jueves de cada mes, de junio a septiembre: 18 de junio, 16 de julio, 20 de agosto y 17 de septiembre.

El atardecer en Pure Salt Garonda, un momento lleno de magia. / .

Un atardecer mágico

De 19:00 a 23:00 horas, coincidiendo con el momento más mágico del atardecer, estas citas se perfilan como uno de los eventos más glamurosos de la temporada. Con un acceso limitado, la entrada tiene un precio de 25 euros e incluye una copa de bienvenida y un servicio de exquisito finger food disponible hasta las 22:00 horas. Una propuesta perfecta para vestirse de blanco, disfrutar de la música en directo y brindar bajo las estrellas.

La mejor vista sobre la Bahía de Palma está en el Garonda Sky. / Pure Salt Garonda

Tradición hotelera mallorquina

Detrás de esta vibrante agenda se esconde un sello de calidad. El mítico Garonda cuenta con más de 60 años de legado como pionero de la hostelería mallorquina. Desde 2016, forma parte de Pure Salt Luxury Hotels, la colección de lujo de la cadena mallorquina Mac Hotels, propiedad de la familia Amengual. Un respaldo que garantiza que, ya sea en el brunch o en el rooftop, cada detalle esté diseñado bajo los más altos estándares del lujo mediterráneo.

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