Empiezan los "días muy difíciles" en Madrid por los preparativos de la visita del Papa

El pasado jueves se empezaron a notar los primeros efectos, pero no ha sido hasta este lunes que Madrid ha amanecido teniendo que enfrentarse a los inconvenientes provocados por los preparativos para la inminente visita del Papa. Y es que, tal y como advirtió la semana pasada el alcalde madrileño, José Luis Martínez, Almeida, la ciudad va a vivir “días muy difíciles” por las afecciones en los principales ejes de tráfico.

Las imágenes de coches, autobuses y resto de vehículos avanzando a paso de tortuga por el Paseo del Prado y la Castellana, entre constantes luces de frenos y pitidos de claxon, dan fe de esta nueva yinkana de tráfico que afronta una ciudad ya muy acostumbrada a las dificultades desde hace muchos meses.

El viaje León XIV provocará entre el 6 y el 9 de junio fuertes alteraciones a la movilidad en Madrid, especialmente en los entornos de Cibeles, Plaza de Lima, la Castellana y el paseo del Prado. En este último punto, desde el sábado permanece ocupado de forma permanente un carril en sentido norte, y está previsto que este lunes pasen a ocuparse tres carilles para montar las estructuras destinadas a albergar el coro durante la misa multitudinaria de Cibeles. El cierre total del eje de Cibeles llegará el 4 de junio.

En la Plaza de Lima, por su parte, desde este lunes han quedado cortados los carriles centrales, por lo que la circulación solo será posible por los laterales de la glorieta. En este caso, el cierre completo del ámbito llegará un día antes que en Cibeles, el 3 de junio. También está previsto que haya dispositivos especiales en Lucero y en el Movistar Arena, además de cortes puntuales durante los desplazamientos del Papa y de las comitivas oficiales.

El Ayuntamiento recomienda evitar desplazamientos innecesarios, facilitar el teletrabajo y aplicar horarios flexibles, especialmente en las zonas más afectadas. Para quienes tengan que moverse en vehículo privado, la M-30 se plantea como principal alternativa, junto a ejes como Bravo Murillo, Santa Engracia, Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Costa Rica, Alberto Alcocer o Doctor Esquerdo. Además, el Consistorio trabaja con plataformas como Google y Waze para que incorporen en tiempo real los cortes y propongan rutas alternativas.

El transporte público será la principal vía para absorber la movilidad durante esos días. Los autobuses de la EMT serán gratuitos entre el 3 y el 9 de junio y la flota se reforzará hasta un 25%, sobre todo durante el fin de semana del 6 y 7 de junio. También se permitirá circular a toda la flota de taxis esos dos días, sin aplicar descansos semanales. Para los autobuses de visitantes se habilitarán aparcamientos en Ifema, Valdebebas, Ciudad Universitaria, Casa de Campo, Caja Mágica y Planetario, conectados con lanzaderas o transporte público hacia el centro.