Investigación
Dos detenidos en una operación antiyihadista en Valladolid y en Burgos
EFE
Valladolid
La Guardia Civil ha detenido este lunes a dos personas en una operación contra el terrorismo yihadista en Valladolid y Burgos, dirigida por la Unidad Central de Madrid, según han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla y León.
El operativo ha comenzado a primera hora de esta mañana y, en Valladolid, se ha hecho visible por el despliegue de numerosos agentes de los Grupos de Acción de Rápida (GAR) con pasamontañas y vehículos en las inmediaciones de calle Mota y de la carretera de Rueda, en el barrio de La Rubia.
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