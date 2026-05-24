El beach club de Mallorca para disfrutar del Mediterráneo con los cinco sentidos

Una de las ubicaciones más reconocibles de la costa mallorquina es la playa de Camp de Mar, en el municipio de Andratx. Arena blanca, agua cristalina y, por supuesto, un lugar privilegiado desde el que contemplar la belleza mediterránea: Maria 5 Beach.

María 5 Beach te ofrece el entorno ideal para celebrar tu evento junto al mar. / .

Este espacio del grupo Treguer Collection ofrece la relajación y la serenidad de todo beach club que se precie, y lo hace envolviendo a quien lo visita en sensaciones únicas, en cada momento de la experiencia. Mientras el paisaje aporta las idílicas vistas, una selección musical personalizada colorea el ambiente con agradables notas.

Descubre la propuesta gastronómica de María 5 beach y déjate sorprender por la riqueza de sus sabores. / .

Cinco espacios idílicos junto al mar

Además, hasta cinco espacios invitan al disfrute desde un punto de vista diferente. Desde el bungalow, pasando por la terraza, el chill out y las hamacas, hasta el espacio Teppanyaki, las distintas zonas permiten experimentar, con los cinco sentidos, placeres como una comida en buena compañía, una tarde de descanso o una copa mientras el sol se pone.

Redacción Especiales

El viaje sensorial también pasa por el paladar. Maria 5 Beach cuenta con una selecta bodega y con cócteles de autor para degustar solos o para acompañar la oferta gastronómica. Para no dejar de sorprender, su gastrobeach arranca esta temporada con una carta renovada pero que continúa apostando por la fusión de sabores de todo el mundo, con especial protagonismo de la cocina asiática.

El primer Teppanyaki al aire libre en Europa

En este sentido, un elemento que destaca en el establecimiento es su servicio de Teppanyaki, el primero al aire libre en Europa. Esta espectacular forma japonesa de cocina en directo siempre hace las delicias de los comensales, que comparten mesa alrededor de la parrilla (teppan) y asisten a la precisa elaboración de cada pase.

Al frente se encuentra Andri Bastian, maestro chef originario de Bali (Indonesia), especializado en esta disciplina tras una trayectoria internacional vinculada a restaurantes de ciudades como Nueva York, Londres, Aix en Provence y Palma. Y ahora, comparte toda su experiencia en la playa de Camp de Mar, donde aprovecha para introducir la cocina mediterránea en sus preparados orientales, con el acompañamiento de deliciosas guarniciones occidentales. Su trabajo hace posible que un encuentro para cenar se convierta en toda una representación culinaria en la que los utensilios y los alimentos bailan con el fuego.

Celebra tu evento en Maria 5 Beach

Maria 5 Beach también es una excelente elección para celebraciones. Además de fiestas privadas en el Teppanyaki, de hasta 20 personas, ofrece menús especiales, con opciones personalizadas para grupos, desde cumpleaños o reuniones informales en la arena hasta cenas de empresa en su terraza con vistas al mar. A ello se suma la posibilidad de reservar hamacas con sombrilla y agua para quienes buscan sencillez sin renunciar a la comodidad.

Si Camp de Mar es ya uno de los mejores rincones de Mallorca, Maria 5 Beach encuentra en esta playa un emplazamiento inigualable para disfrutar de la calma de estar junto al mar.