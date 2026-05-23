Las sandalias de gelatina regresan más sofisticadas

Durante años, las sandalias de gelatina fueron uno de esos zapatos asociados inevitablemente a los veranos junto al mar, a la estética noventera y a cierta imagen desenfadada difícil de imaginar fuera de contextos puramente informales. Sin embargo, la moda lleva tiempo demostrando que prácticamente ningún recuerdo estilístico desaparece para siempre. Solo espera el momento adecuado para regresar transformado. Y ese momento ha llegado.

Las conocidas jelly sandals (fabricadas en materiales plásticos translúcidos, flexibles y brillantes) se han convertido en una de las tendencias de calzado más visibles y comentadas de la primavera-verano 2026. Lo que hace apenas unos años habría parecido un accesorio imposible de recuperar, hoy aparece reinterpretado desde una estética mucho más sofisticada, minimalista y contemporánea.

Firmas como Chloé, The Row o Ancient Greek Sandals han sido algunas de las responsables de devolver protagonismo a este tipo de sandalia, alejándola de su versión más infantil para convertirla en un zapato deseado incluso dentro del universo del lujo. Tacones bajos transparentes, tonos ahumados, diseños tipo mule o versiones inspiradas en las clásicas cangrejeras han conseguido que las sandalias de gelatina entren de lleno en el armario urbano.

Precisamente ahí reside gran parte de su éxito: en el contraste. Porque estas sandalias combinan algo que pocas tendencias consiguen equilibrar tan bien: nostalgia y modernidad, comodidad y estética, ironía y sofisticación. La moda actual disfruta jugando con esas contradicciones, recuperando piezas consideradas «feas» o excesivamente informales para reinterpretarlas desde un punto de vista mucho más refinado.

Además, en un momento en el que el confort continúa teniendo un papel protagonista dentro de las tendencias, este tipo de calzado encaja perfectamente con la forma en la que vestimos hoy. Son ligeras, resistentes, cómodas y fáciles de combinar, pero ahora aparecen acompañadas de estilismos mucho más depurados: vestidos minimalistas, pantalones fluidos, lino, denim relajado o conjuntos monocromáticos que equilibran el carácter desenfadado del zapato.

También cambia la paleta cromática. Frente a los colores fluorescentes o los brillos excesivos que dominaron este tipo de sandalia décadas atrás, en 2026 triunfan las versiones translúcidas en marrones chocolate, rosas empolvados, borgoñas o tonos humo, mucho más elegantes y fáciles de integrar en estilismos sofisticados. Incluso las versiones con tacón kitten o efecto cristal recuerdan más a un zapato escultórico que a una simple sandalia de playa.

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La moda, al final, siempre encuentra la forma de resignificar aquello que parecía imposible recuperar. Y las sandalias de gelatina son probablemente el mejor ejemplo de ello este verano: un zapato nacido desde la funcionalidad más sencilla que, inesperadamente, ha terminado convertido en uno de los accesorios más deseados de la temporada.

Las sneakers marineras confirman el nuevo rumbo del calzado urbano Después de varias temporadas dominadas por la estética minimalista y el lujo silencioso, el calzado comienza a recuperar poco a poco propuestas más relajadas, deportivas y con cierto aire nostálgico. Y precisamente en esa línea se mueve la nueva colección SS26 de Victoria 1985. La inspiración marinera regresa este verano, aunque lo hace desde una mirada mucho más urbana y depurada, alejada de los clásicos clichés asociados al universo náutico. Tonos arena, azules desgastados, blancos rotos y detalles metalizados construyen una propuesta donde comodidad y estética vuelven a caminar de la mano. Las sneakers continúan siendo las grandes protagonistas del armario contemporáneo, pero ahora evolucionan hacia siluetas más ligeras, versátiles y fáciles de integrar en estilismos cotidianos. Modelos inspirados en el running retro, perfiles más limpios y materiales naturales reflejan una tendencia cada vez más evidente: buscamos zapatos cómodos, sí, pero también sofisticados y visualmente cuidados. El lujo más rígido pierde terreno frente a una estética más natural, funcional y relajada, donde vestir bien ya no significa necesariamente renunciar a la comodidad. Y precisamente ahí reside el éxito de este tipo de sneakers: en su capacidad para adaptarse a un armario real, mucho más flexible, práctico y conectado con la forma en la que vivimos hoy.