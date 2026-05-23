El Govern prepara una convocatoria para apoyar proyectos de economía circular

El Govern balear prepara una convocatoria de proyectos de economía circular con el objetivo de respaldar proyectos viables y realizar estudios sectoriales de balance de materiales y productos, ha informado el director general de Economía Circular y Cambio Climático, Diego Viu, durante un seminario de la UIB.

La convocatoria, prevista para este verano, aspira a respaldar proyectos de economía circular en marcha, apoyar también "ideas viables que no se han podido llevar a cabo" y consta de un tercer pilar, "el más trasgresor", que es el de los análisis por sectores productivos para estudiar la balanza de materiales: qué recursos importan, qué productos o bienes exportan y cuál es la parte que se desecha por tipología.

Viu ha explicado que el objetivo de ese análisis sectorial es detectar lo que son residuos para unos y "que pudieran ser un 'imputs' para otros", e intentar "casar las necesidades que hay que alcanzar, con las posibilidades para que realmente sea una ventaja competitiva", teniendo siempre presente que Baleares es un territorio finito en el que lo más eficiente es reducir lo que se importa.

Baleares busca convertir residuos en recursos

El objetivo es "abrir un proceso participativo con todos los que tengan algo que decir en circularidad", ha dicho Viu en una ponencia sobre 'Baleares circulares. Visión y futuro', dentro del ciclo 'Residuos y economía circular en las islas de la Unión Europea' organizado por la Cátedra de Insularidad de la UIB.

"La clave es que la logística de importar materiales para luego devolverlos nos penaliza por ser islas", ha incidido. "Tenemos un contexto cerrado que requiere soluciones", ha afirmado y ha recalcado que Baleares "es un laboratorio físico de los límites" precisamente por la insularidad.

Considera que "hay que dejar de ver basura y pensar en que son recursos, hablar de materiales", y utilizar herramientas de tecnología, datos y trazabilidad para entender qué pasa con cada residuo.

Ha puesto como ejemplo que desde 2019, en Baleares, se ha reducido la cantidad de residuo orgánico que se desechaba en vertedero mejorando la recogida separada y destinando buena parte a producir compost y abono.

Viu cree necesario un cambio cultural: "El principal reto no es tecnológico, tenemos que cambiar nuestra relación con las cosas, ser congruentes con lo que usamos y el uso que le damos".

El Govern analizará barreras regulatorias

Para avanzar en economía circular, el director general ha señalado que la principal barrera regulatoria que existe es con el denominado "fin de la condición de residuo", para lograr procesos con garantías y controles que permitieran que lo que era un residuo deje de serlo y pudiera volver a comercializarse como un producto.

Ha explicado que la carga que tiene la gestión de un residuo es mucho mayor y que una de las asignaturas pendientes de los reguladores son los circuitos que podrían suponer una vía de solución para ese fin de la condición de residuo, con condiciones "que sean fáciles y probables para que pueda funcionar sin pasar por residuo".

El Govern también tiene previsto realizar este año "un análisis de barreras regulatorias" para evitar que la ley sea un obstáculo y funcione como garantía de seguridad.

En su opinión, el gran reto del siglo XXI es combinar la máxima innovación tecnológica, que permite contar con todos los datos y la trazabilidad de los residuos, con la sabiduría de una generación que no llamaba sostenibilidad a lo que simplemente era sentido común y consistía en reaprovechar, arreglar, guardar y remendar, porque desperdiciar era caro.