La estrella de un 'reality' británico acaba en Baleares tras comprar los vuelos unas horas antes de fiesta en Londres

Helena Ford, participante del reality británico Love Island, emitido por el canal ITV2, salió de fiesta la noche del pasado viernes en Londres sin imaginar que una sucesión de decisiones improvisadas la llevaría, pocas horas después, hasta Ibiza en compañía de una amiga. La protagonista de esta historia relató posteriormente a través de su cuenta de TikTok cómo, en mitad de la madrugada, acabó “decidiendo” de forma espontánea que “quería ir a Ibiza… esa misma noche”, un giro de planes que marcó el resto de la noche y la madrugada.

La reserva del vuelo a las 2:44 horas

A partir de ese momento, Ford fue compartiendo distintos vídeos en los que documentaba todo el proceso de este viaje improvisado. En primer lugar, mostró imágenes de su noche en un club londinense y el instante en el que, ya de madrugada, realiza la reserva del vuelo a Ibiza a través del portal de British Airways. Según se observa en su relato, esta decisión se produce a las 2:44 horas.

El siguiente tramo de la secuencia audiovisual la muestra ya en otro contexto, a las 5:05 horas, preparando rápidamente la maleta y dirigiéndose con prisa hacia el aeropuerto. Más adelante, tras haber tomado asiento en el avión a las 9:00 horas, explica en sus vídeos que se siente satisfecha por haber conseguido llegar “con cinco minutos de sobra”.

Fiesta en Ibiza y una maleta dañada

Los contenidos posteriores que ha compartido ya están grabados en la isla de Ibiza, durante una fiesta en el club Blue Marlin. En esos vídeos también se aprecia una maleta abollada, mostrando el estado en el que ha quedado tras los golpes sufridos durante el viaje.