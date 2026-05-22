Siete exmonjas de Belorado serán juzgadas en Bilbao por trato denigrante a cinco religiosas mayores

Siete de las ocho exmonjas clarisas del monasterio de Belorado serán juzgadas en Bilbao después de que la jueza de la causa seguida contra ellas por supuesto trato degradante, coacciones, abandono y omisión del deber de socorro con cinco religiosas mayores haya dado por concluida la instrucción. Se ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones respecto a una octava exmonja al no apreciar indicios de su participación en los supuestos delitos.

Los hechos se remontan al 18 de diciembre, cuando la Guardia Civil, que realizaba labores de apoyo a la comitiva judicial, se trasladó al convento de Orduña (Bizkaia), donde, al parecer, se encontraban cinco religiosas de entre 87 y 101 años en "condiciones degradantes" y que fueron trasladadas al Hospital de Basurto para una revisión médica.

Con fecha de este viernes, 22 de mayo, se ha notificado un auto dictado el pasado día 14 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao por el que se da formalmente por finalizada la instrucción.

La jueza acuerda seguir las diligencias previas incoadas por los trámites del procedimiento abreviado, y las actuaciones se seguirán, como encausadas, contra las exmonjas de Belorado, Laura García de Viedma (Sor Isabel), Susana Mateo Cruz (Sor Sión), Roser Mas Selles (Sor Berit), Isabel Berta Jiménez (Sor Israel), Susana Varo Navarro (Sor Paloma), María Ana Paz Rubín (Sor Belén) y Sandra del Río Domínguez (Sor Alma). Respecto a la investigada Zaida Pinar Navarro (Sor Myryam), que dejó el monasterio de Belorado, se ha acordado el sobreseimiento.

Por parte de las religiosas excomulgadas, han señalado que los delitos por los que pueden ser enjuiciadas, dependerán de las partes acusadoras. No obstante, las exmonjas mantienen su inocencia.

Contra el auto cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días ante el mismo Juzgado que ha dictado el auto, y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco días. La defensa de las monjas la ejerce la letrada Norma Raño.

Noticias relacionadas

En una comunicación, "las monjas rebeldes" aseguran que "seguirán unidas ante esta mala noticia, son luz y fosforescencia en la oscuridad, permanecen juntas en el mar de la adversidad pero están protegidas por Dios".