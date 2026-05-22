“Las dos noches más caras de mi vida”: la escapada fallida a Mallorca que le costó más de mil euros a una ex-estrella de un reality
Tom Clare y Molly Smith, exconcursantes de Love Island, se han hecho virales tras contar en su podcast cómo un error al reservar un viaje a la isla acabó saliéndoles caro
Un episodio reciente del podcast Nearly Weds se ha viralizado en redes sociales después de que sus protagonistas contaran una anécdota relacionada con un viaje a Mallorca que terminó convirtiéndose en una pequeña pesadilla económica. Los protagonistas son Molly Smith y Tom Clare, pareja surgida del popular reality británico Love Island, grabado precisamente en la isla. Ambos están comprometidos y utilizan su podcast para compartir el proceso de organización de su futura boda, así como anécdotas de convivencia y viajes.
“No te preocupes, yo reservo todo”
Durante el episodio, Molly recuerda cómo Tom insistió en encargarse personalmente de organizar unas vacaciones en Mallorca. Según cuenta ella misma entre risas y reproches, él le dijo: “No te preocupes, yo reservo todo”. El problema llegó después, cuando descubrieron que Tom había cometido un error al hacer la reserva.
Había seleccionado correctamente los días del viaje, pero no el mes. Según explican en el podcast, el viaje debía realizarse antes, pero Tom terminó reservando para junio: “Las fechas correctas, mes incorrecto”.
Más de mil libras por dos noches en Mallorca
El error tuvo consecuencias económicas importantes. La pareja acabó pagando más de mil libras esterlinas por apenas dos noches de estancia en Mallorca. Tom llegó a definir la escapada como “las dos noches más caras de mi vida”. La escena entre ambos, mezclando humor, incredulidad y reproches cotidianos de pareja, ha conectado rápidamente con miles de personas en redes sociales, donde el fragmento del podcast acumula reproducciones y comentarios.
Mallorca, escenario habitual de Love Island y del turismo británico
La viralización de la anécdota también ha vuelto a colocar a Mallorca en el centro de la conversación digital británica. La isla mantiene desde hace años una fuerte conexión con el público del Reino Unido, especialmente gracias al turismo y a programas televisivos como Love Island, cuya villa principal se encuentra en Mallorca.
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