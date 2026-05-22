Jumeirah Mallorca reivindica su restaurante Cap Roig
Javier López, cocinero ejecutivo del hotel, junto a Cristina Salcenon, directora del establecimiento, ejercieron de anfitriones en una fiesta
El hotel Jumeirah Mallorca ha dado a conocer, en formato de bocados, su nueva propuesta culinaria para el restaurante Cap Roig. Javier López, cocinero ejecutivo del hotel, junto a Cristina Salcenon, directora del establecimiento, ejercieron de anfitriones en una fiesta con clientes y amigos del hotel.
Sancenon destacó la estratégica ubicación del restaurante del Port de Sóller, abierto a mediodía y por la noche, abierto a todo el público (se hospeden o no en el hotel) y desde donde se puede disfrutar una cautivadora puesta de sol sobre el Mediterráneo. Algunos de los platos que hicieron las delicias de los asistentes fueron el arroz de ceps con trufa y solomillo, vieira en salsa beurre blanc, la gamba de Sóller sobre arroz crujiente o la croqueta de wagyu, entre otros, que pronto estarán en la carta del restaurante.
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