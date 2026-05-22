Dabiz Muñoz, a días de abrir StreetXO en Baleares: "Es una montaña rusa sin frenos, que te vuelve loco, que te gusta y que es altamente adictivo"

Dabiz Muñoz ultima la apertura de StreetXO Ibiza, una de las novedades gastronómicas más esperadas de la temporada. El chef ha adelantado cómo será su nuevo restaurante en la isla en un vídeo publicado en el perfil del restaurante en el que comparte trozos de una entrevista para FaceFoogMag y en el que define el proyecto como el StreetXO "más salvaje y canalla" de todos los que tiene.

La elección de Ibiza no es casual para el cocinero. Según explica en el vídeo, la isla encaja plenamente con el espíritu del restaurante: "Llegamos a una isla como Ibiza que yo creo que está hecha como un guante a medida para el concepto de StreetXO", afirma Muñoz.

"Más rompedor que nunca"

El chef asegura que para esta nueva apertura han querido llevar el concepto un paso más allá. "Hemos dejado volar nuestra imaginación y hemos dejado que StreetXO sea más rompedor que nunca", señala. Muñoz presenta StreetXO Ibiza como una propuesta pensada para quienes buscan una experiencia distinta en la isla. "Es para la gente que quiere una experiencia diferente, que quiere comer bien, que se lo quiere pasar increíble y que quiere ir a un sitio en el que no hay nada igual en el mundo", explica.

El cocinero insiste en que el restaurante no se limitará únicamente a la comida. La experiencia estará marcada por el ambiente, el fuego y el caos, elementos muy ligados al universo StreetXO. "No solamente es la comida, es el ambiente, es el fuego, es el caos, es lo que se respira en algunas calles en las que yo más he disfrutado en el mundo", cuenta.

En Playa d’en Bossa

El nuevo StreetXO Ibiza abrirá este junio de 2026 en Ibiza Gallery The Site, en Platja d’en Bossa 10, a pocos metros de The Unexpected Ibiza Hotel. El propio Muñoz destaca la ubicación del restaurante, situado frente a la playa y en una zona de mucho tránsito.

"Estamos justo al frente de la playa, en The Site Ibiza, dentro de The Gallery. Yo creo que estamos en el punto perfecto entre una zona de mucho paso y la playa que tenemos a escasos metros", señala el chef. Para resumir lo que espera ofrecer en Ibiza, Dabiz Muñoz recurre a una imagen muy visual: "Yo lo defino como una montaña rusa sin frenos, que te vuelve loco, que te gusta y que es altamente adictivo". Según la información del vídeo, el restaurante abrirá con reservas disponibles para la terraza, mientras que los puestos de barra funcionarán por orden de llegada.