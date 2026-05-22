Un adelantamiento de un autobús TIB a un pelotón de ciclistas en Mallorca desata un nuevo debate sobre seguridad vial

Un nuevo vídeo grabado en una carretera de Mallorca ha vuelto a abrir el debate sobre la convivencia entre vehículos, transporte público y ciclistas en las vías de la isla. En las imágenes se observa a un autobús del servicio público TIB adelantando a un numeroso grupo de ciclistas que circulaba en doble fila, ocupando parte del arcén y también parte de la calzada.

La maniobra se produce en un momento especialmente delicado, ya que justo cuando el autobús inicia el adelantamiento aparece otro autocar de grandes dimensiones circulando en sentido contrario. Esto obliga al conductor del TIB a completar la maniobra con muy poco margen lateral respecto a los ciclistas, provocando la indignación del grupo de deportistas.

El vídeo termina mostrando gestos de protesta y tensión tras el adelantamiento, en una escena que se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

Las redes sociales defienden al conductor del autobús

Aunque parte de los comentarios critican la maniobra por considerarla peligrosa, una gran cantidad de usuarios ha salido en defensa del conductor del autobús, asegurando que este tipo de situaciones son habituales en muchas carreteras de Mallorca debido a la elevada presencia de grupos ciclistas.

Numerosos comentarios apuntan a que los pelotones ocupan frecuentemente parte de la carretera pese a existir tramos con arcén o zonas donde el tráfico queda seriamente ralentizado. Algunos usuarios consideran que el problema se agrava en carreteras estrechas y sinuosas, donde apenas existen oportunidades seguras para adelantar.

También se ha repetido un argumento muy presente en este tipo de debates: el impacto que estas situaciones tienen sobre conductores profesionales, especialmente autobuses y camiones que trabajan con horarios establecidos y rutas que deben cumplir. En ese sentido, varios usuarios sostienen que los conductores de transporte público se ven obligados a tomar decisiones complicadas para evitar colapsos de tráfico en determinadas vías de la isla.

El eterno debate entre ciclistas y tráfico rodado en Mallorca

El vídeo ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Mallorca: la convivencia entre ciclistas, coches, autobuses y vehículos pesados en carreteras con escasa capacidad y gran presión circulatoria. La isla se ha convertido desde hace años en uno de los grandes destinos europeos para el cicloturismo, especialmente en zonas de montaña y rutas panorámicas. Sin embargo, esa convivencia genera frecuentes tensiones, sobre todo en vías estrechas donde los adelantamientos resultan complejos.

Muchos usuarios recuerdan además que este no es el primer vídeo viral relacionado con la seguridad vial en Mallorca en las últimas semanas. Hace pocos días otro incidente grabado en la Serra de Tramuntana mostraba a un autobús atrapado en una curva mientras un coche realizaba una maniobra de marcha atrás que terminaba provocando la caída de un motorista. Aquel caso también abrió un intenso debate sobre responsabilidades, maniobras peligrosas y saturación de tráfico en las carreteras mallorquinas.

La normativa y las interpretaciones enfrentadas

La legislación española permite a los ciclistas circular en paralelo en determinadas circunstancias, aunque siempre adaptándose a las condiciones de seguridad y visibilidad de la vía. Precisamente ahí surge gran parte de la discusión en redes, donde algunos consideran que los ciclistas tienen pleno derecho a ocupar la calzada mientras otros creen que deberían facilitar más el paso en carreteras especialmente congestionadas. Del mismo modo, otros usuarios recuerdan que los adelantamientos deben garantizar siempre una distancia lateral de seguridad suficiente, incluso aunque ello implique esperar más tiempo hasta encontrar un punto adecuado.