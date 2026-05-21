Rafa Nadal, arropado por Mery Perelló, su hijo y numerosos amigos en el estreno del documental de su vida

A pesar de que sigue siendo el mismo ‘chico tímido’ que cuando empezó su carrera como tenista hace ya más de dos décadas, Rafa Nadal ha acaparado este miércoles todos los flashes en la presentación de su último proyecto, uno de los más especiales de su vida. Y es que, dando un paso al frente tras su retirada de las pistas en 2024 a causa del rosario de lesiones que ha sufrido en los últimos años, el de Manacor protagoniza un documental sobre su vida en Netflix, ‘Rafa’, en el que además de repasar su leyenda como profesional descubre su faceta más personal, humana y desconocida.

Aunque no será hasta el próximo 29 de mayo cuando la docuserie —que consta de cuatro episodios— se estrene en la plataforma, el deportista más laureado de la historia de nuestro país ha celebrado su preestreno en Madrid en un multitudinario evento celebrado en el frontón Frontón Beti Jai, en el que ha contado con el apoyo de su familia y de numerosos rostros conocidos que han querido estar a su lado en este día inolvidable. Durante la velada, además, se repartieron ensaimadas mallorquinas entre los asistentes y se invitó a todo tipo de personalidades del mundo del deporte e incluso a reconocidos influencers deportivos.

El apoyo incondicional de su familia

En una noche tan importante no podían faltar ni su mujer, Mery Perelló —su gran pilar desde que eran tan solo unos niños y su compañera de vida en los buenos y malos momentos—, ni su hijo mayor Rafa, que pronto cumplirá 4 años y ha acaparado todas las miradas con su simpatía y su sonrisa permanente a su llegada al estreno con sus abuelos, los padres del extenista Ana María Parera y Sebastián Nadal, y su tía María Isabel Nadal, hermana de Rafa. El pequeño de la familia, Miquel, que nació en agosto de 2025, no asistió al ser todavía demasiado pequeño para este tipo de actos.

Entre los amigos que han querido arropar al manacorí y ser los primeros en ver su documental, Carolina Cerezuela y Carlos Moyá —que además de ser su entrenador durante años es uno de sus mejores amigos—, Isabelle Junot, Samantha Vallejo-Nágera, Matías Prats Jr., Helen Lindes, Carolina Adriana Herrera, Lucía Rivera, Mar Saura, entre otros, han coincidido en sus palabras de admiración y orgullo hacia Nadal, destacando por encima de su impresionante carrera profesional, su calidad humana.

“Una visión mucho más íntima”

“Yo creo que es un poquito una combinación de lo que ha sido mi carrera con mi día a día, ¿no? Y un poquito una visión mucho más íntima de lo que ha sido mi carrera. Yo creo que muchos detalles que la gente, aún los seguidores que me han seguido, probablemente desconocían. Y, bueno, un poquito de toque de realidad de lo que es la vida de un tenista profesional, con varios problemas durante toda mi carrera a nivel de lesiones”, ha explicado emocionado Rafa sobre su documental tras posar para las cámaras con su mujer.

Como ha confesado, su familia ha jugado un papel clave en todos sus éxitos: “Yo siempre he tenido una educación familiar. La realidad es que para mí el vivir en Mallorca durante toda mi vida ha sido de vital importancia simplemente para mi felicidad y también pues para poder estar cerca de las personas a las que quiero, ¿no? Por eso nunca me planteé irme fuera. Y esto queda reflejado en el documental y ya pues todos saben lo importante que ha sido mi familia y también mi equipo para mí y amigos”.

Lo más difícil para él, como reconoce, “ha sido tomar la decisión de hacer el documental, porque después de muchos años en los que me lo propusieron y no acepté, hablé con personas a las que respeto y a las que, bueno, creo que había que escuchar y yo normalmente he escuchado bastante durante toda mi vida, ¿no? A la gente que normalmente sabe más de mí de las cosas, ¿no?”.

“Decidí no hacerlo hasta el final de mi carrera para no molestar, básicamente. Para no molestar a las personas que tengo alrededor, familia, amigos, equipo... al final, de alguna manera, no solo están invadiendo mi espacio, están invadiendo el espacio de todos ellos, ¿no? Y entonces yo estoy acostumbrado un poco a ello pero todos los demás no, eso era una de las cosas que más reparo me generaban. Pero bueno, hablé con ellos, todos se han portado fenomenal, les agradezco a todos los que han participado, aún por las molestias; sí que molestados, sin ninguna duda, pero lo han aceptado de buena gana”, ha expresado con una gran sonrisa, esperando que a sus seguidores les guste tanto ‘Rafa’ como a él.