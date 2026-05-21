El precio de un extra por aguacate en una tostada que ha dejado sin palabras a un cliente en Baleares: "Nunca te imaginas que te vaya a costar eso"

Una factura simplificada de un restaurante de una playa de Ibiza ha llamado la atención por el precio de uno de los conceptos incluidos en la cuenta. El ticket, correspondiente a una consumición en mesa, refleja también otros dos conceptos: una tostada de jamón serrano y un capuchino.

Según se aprecia en la imagen del recibo, el cliente pagó 7,85 euros por una tostada de jamón serrano, 5,60 euros por el café y un suplemento por añadir aguacate a la rebanada de pan.

Un desayuno por casi 19 euros

El detalle del ticket, de un establecimiento a pie de playa en Sant Josep, muestra tres conceptos asociados a una misma consumición. El precio que más destaca es el del suplemento de aguacate, que alcanza los 5,50 euros, una cifra que supera incluso lo que puede costar un desayuno completo en otros establecimientos.

Imagen del ticket / FB

La tostada de jamón serrano aparece en la cuenta con un precio de 7,85 euros, mientras que el café capuchino se sitúa en 5,60 euros. La suma de los tres productos deja un importe final cercano a los 19 euros.

“Nunca te imaginas que un capuchino te va a costar 5,60”

Entre los comentarios que ha generado el ticket, algunos usuarios han mostrado su sorpresa por el importe de la cuenta. Uno de ellos, Charlie Tatman, apunta que hay personas que no siempre revisan los precios antes de pedir, algo que reconoce que también le ocurre en ocasiones.

Sin embargo, considera que hay importes que el cliente no espera encontrarse. En su comentario, señala: “Nunca te imaginas que un capuchino te va a costar 5,60”, una cantidad que califica como “locura”. También critica el precio del extra de aguacate, que define como un “robo”, y defiende que los clientes compartan este tipo de tickets para mostrar lo que se cobra en algunos establecimientos.

Otros usuarios recuerdan que los precios están en la carta

Pero no todos los comentarios van en la misma dirección. Otros usuarios han defendido que, si una persona acude a un restaurante o local de playa, consulta una carta en la que los precios aparecen claramente indicados y aun así decide pedir, después resulta contradictorio quejarse en redes sociales.

Uno de los comentarios señala precisamente que Ibiza es un destino caro y que los beach clubs o bares de playa lo son todavía más. Según esta opinión, existen muchas opciones más económicas para quienes no quieran pagar ese tipo de precios. “Si te parece demasiado caro, simplemente no vayas”, apunta este usuario, que considera que quejarse después de haber aceptado los precios de la carta puede hacer quedar al cliente “un poco ridículo”.