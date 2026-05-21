No pagar la comunidad puede salir muy caro: el artículo de la ley que permite embargar bienes al vecino moroso

En muchas comunidades de vecinos de España hay una escena que se repite más de lo que parece: derramas para arreglar una fachada, cuotas para mantener el ascensor, gastos de limpieza, seguros, piscina, garaje o fondo de reserva… y uno o varios propietarios que dejan de pagar.

Ante esta situación, la pregunta que se hacen millones de afectados es clara: ¿tiene que asumir el resto de propietarios la deuda del moroso?

La respuesta es un no rotundo y se encuentra en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), concretamente en su artículo 21, que regula qué puede hacer una comunidad cuando un propietario se declara en rebeldía con los gastos comunes. La norma no solo permite reclamar judicialmente de forma rápida, sino que dota a los vecinos de herramientas fulminantes para proteger su dinero.

Lo que dice la ley: la comunidad puede "castigar" al moroso

El artículo 21 de la LPH establece que la junta de propietarios puede acordar medidas disuasorias contundentes frente a la morosidad mientras el propietario permanezca en esa situación. Entre ellas, la ley menciona explícitamente:

El establecimiento de intereses de demora muy superiores al interés legal del dinero.

muy superiores al interés legal del dinero. La privación temporal del uso de servicios o instalaciones comunes que no sean esenciales (como la piscina, las pistas de pádel, el gimnasio comunitario o las zonas recreativas).

Eso sí, la propia norma marca límites claros: estas medidas no pueden ser abusivas, desproporcionadas ni afectar a la habitabilidad del inmueble (como cortar el agua o la luz). Es decir, una comunidad no puede tomarse la justicia por su mano, pero sí puede asfixiar los privilegios del deudor para evitar que los impagos se cronifiquen.

El procedimiento monitorio: la vía exprés para reclamar

La herramienta principal y más temida por los deudores es el procedimiento monitorio especial para comunidades de propietarios. A través de esta vía judicial rápida, la comunidad puede reclamar todas las cantidades pendientes, ya sean gastos ordinarios, derramas extraordinarias o las aportaciones obligatorias al fondo de reserva.

Para iniciar este proceso, la comunidad solo necesita un certificado del acuerdo de liquidación de la deuda, emitido por el secretario-administrador con el visto bueno del presidente.

¿Qué pasa si el vecino se "esconde" para no recibir las cartas? La Ley de Propiedad Horizontal tiene un mecanismo infalible: si no se le puede notificar de forma ordinaria, basta con colgar el requerimiento en el tablón de anuncios o en un lugar visible del edificio durante tres días. A partir de ese momento, el reloj judicial empieza a correr.

¿Y si el vecino se opone? Embargo preventivo de bienes sin fianza

Uno de los puntos más agresivos y desconocidos del artículo 21 llega si el propietario deudor decide oponerse a la reclamación en el juzgado para ganar tiempo. En ese mismo instante, la comunidad puede solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes (cuentas bancarias, nóminas o incluso la propia vivienda) para cubrir la deuda, los intereses y las costas del juicio.

La ley prevé que el tribunal acordará ese embargo de forma automática sin que la comunidad tenga que prestar fianza o aval alguno. El propietario deudor solo podrá evitar el embargo si aporta de inmediato las garantías del dinero en el juzgado. En la práctica, esto demuestra que dejar de pagar la comunidad no es una simple riña vecinal: puede acabar con tus cuentas bloqueadas en cuestión de semanas.

El caso de Mallorca: segundas residencias y comunidades bajo presión

Este asunto cobra especial relevancia en zonas turísticas como Mallorca y el resto de las Islas Baleares, donde abundan las comunidades mixtas con propietarios residentes, viviendas de temporada y segundas residencias de extranjeros. En estos edificios, que a menudo deben afrontar obras costosas de conservación, fachadas o piscinas, el agujero de un solo impago es crítico.

Cuando se acumulan varias mensualidades o una derrama importante, la comunidad puede tener dificultades reales para pagar a los proveedores, mantener el ascensor o reparar averías urgentes. Al final, el impago de un propietario deteriora el edificio de todos y perjudica directamente al patrimonio de los vecinos que sí cumplen religiosamente con sus obligaciones.

Un vecino no puede actuar por libre: los pasos correctos

El matiz legal es vital: un propietario de forma individual no puede imponer sanciones ni denunciar al moroso por su cuenta. Quien tiene la potestad legal es la comunidad de propietarios, mediante un acuerdo formal en junta y una posterior reclamación firmada. De hecho, la ley permite que sea el propio administrador profesional quien lidere la reclamación judicial si la junta lo autoriza.

Antes de acudir al juzgado, los expertos recomiendan blindar el proceso:

Documentar todo al milímetro: actas de las juntas, cuotas vencidas y desgloses claros. Respetar los límites: asegurarse de que las restricciones (como el veto a la piscina) estén bien reflejadas y aprobadas según la ley. Vías de mediación: la norma también contempla que, antes de llegar al juicio, estos conflictos puedan someterse a arbitraje o conciliación.

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En conclusión: El artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal es el escudo definitivo de los propietarios honrados. Si un vecino decide dejar de pagar, la ley ofrece las herramientas necesarias para exigir el dinero, aplicar recargos económicos y activar embargos. En un edificio, cuando uno decide no pagar, el problema no se queda encerrado en su piso: lo sufre toda la comunidad.