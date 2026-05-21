Así es el hotel favorito de Arón Piper en Mallorca

Mallorca vuelve a posicionarse una temporada más como el epicentro del mapa estival de las grandes celebridades. Tras captar la atención de los focos por albergar las estancias de perfiles internacionales tan polifacéticos como el actor y músico Arón Piper, la isla consolida su magnetismo gracias a refugios que garantizan el máximo lujo desde la total discreción. En este escenario, el Four Seasons Resort Mallorca en Formentor, que reabrió sus puertas renovado el pasado 18 de marzo para dar comienzo a la temporada 2026, emerge como el rincón predilecto para quienes buscan conectar emocionalmente con la naturaleza y escapar de la primera línea mediática.

Este enclave legendario arrastra un idilio histórico con el ecosistema de las estrellas. Desde su inauguración original, la península de Formentor ha sido el escondite de leyendas de la época dorada de Hollywood como Audrey Hepburn, el refugio costero de Jane Birkin, e incluso el destino escogido por Grace Kelly y el príncipe Rainiero de Mónaco durante su icónica luna de miel. Hoy, bajo el sello de Four Seasons, este santuario renueva su legado combinando su misticismo clásico con un concepto de bienestar de vanguardia y una propuesta culinaria de alma global.

Innovaciones en bienestar

Uno de los aspectos que más valoran quienes se alojan en este tipo de enclaves es precisamente la posibilidad de desconectar lejos de los grandes circuitos turísticos. En el caso de Formentor, la combinación de acceso discreto, paisaje protegido y actividades vinculadas al mar y la montaña sigue siendo uno de sus principales atractivos. El resort ha reforzado además su oferta de bienestar, una de las tendencias más presentes en el turismo de alto nivel en 2026.

El spa incorpora firmas como Biologique Recherche, Sepai, Seaskin for Life y Gaia Natural Product, con tratamientos inspirados en ingredientes y técnicas vinculadas a la naturaleza mediterránea. Entre las experiencias destacadas figura el programa “7 Step Skin Journey”, una serie de tratamientos faciales adaptados a distintas épocas del año y acompañados de diagnósticos personalizados de la piel.

Del 5 al 10 de octubre, el hotel también contará con la presencia de Alex Scrimgeour, terapeuta especializado en reflexología facial vietnamita Dien Chan, una disciplina que en los últimos años ha ganado presencia en spas internacionales frecuentados por clientes del ámbito cultural y artístico. Su método combina técnicas faciales orientadas a favorecer la relajación y reducir tensiones.

Más allá del spa, muchas de las actividades están pensadas para aprovechar el entorno natural de la península. Entre ellas destacan rutas de senderismo y ciclismo, además de propuestas como salidas al amanecer para avistar delfines o recorridos panorámicos por la isla. También se organizan sesiones de meditación junto al mar y actividades al aire libre enfocadas en el contacto con el paisaje de la bahía de Pollença.

La oferta gastronómica del resort mantiene un enfoque basado en producto local y cocina internacional. En Shima, el protagonismo recae en la cocina Nikkei, mientras que Llum i Sal apuesta por recetas vinculadas a la tradición marinera mallorquina con pescados, arroces y marisco procedentes de proveedores locales. Los nuevos menús de playa y cenas incorporan opciones más amplias a partir de mayo.

Otros espacios como Mel desarrollan propuestas ligadas a la filosofía farm-to-table y productos autóctonos, mientras que Cercle, el bar del hotel, funciona como punto de encuentro en torno a vinos y cócteles elaborados con ingredientes locales.

Dentro de la programación gastronómica prevista para esta temporada destaca la cena “4 Hands Dinner” del próximo 22 de mayo, que reunirá en Shima al chef sueco Anders Erlandsson con el equipo culinario del hotel. La propuesta combinará producto del mar de Noruega y de Formentor, en un menú centrado en la materia prima y el intercambio entre tradiciones gastronómicas.

El resort también mantiene experiencias privadas que suelen atraer a huéspedes que buscan discreción y planes alejados de grandes eventos públicos, como cenas entre viñedos, picnics en zonas ajardinadas o proyecciones de cine al aire libre junto al mar. Todo ello en una zona que, desde hace décadas, continúa vinculada al turismo internacional más reservado y a visitantes del ámbito artístico y cultural.