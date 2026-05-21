Así es el restaurante de Gordon Ramsay en Ibiza

Ibiza tiene muchos escenarios para vivir una noche especial, pero pocos combinan cocina, espectáculo y energía nocturna con tanta intensidad como Hell’s Kitchen Ibiza, el restaurante de Gordon Ramsay situado en The Unexpected Ibiza Hotel, en el entorno de The Site. El concepto, con la versión más reconocible del conocido chef británico, aterrizó en la isla en 2025 como el primer Hell’s Kitchen de Europa y se ha consolidado como una de las experiencias gastronómicas más llamativas para quienes buscan algo más que una cena.

Pulpo a la parrilla al estilo Gordon Ramsay en Ibiza. / Hell's Kitchen Ibiza

En este singular restaurante de Ibiza el fuego forma parte de la experiencia. Se encuentra en la cocina, abierta para disfrute de los más curiosos, pero también en la decoración del restaurante, en su carta y en una atmósfera pensada para elevar el ritmo de la noche desde el primer cóctel. Hell’s Kitchen Ibiza no se presenta como un restaurante convencional, sino como una experiencia de alto voltaje en la que cada detalle (la iluminación, la música, la barra, el servicio y los platos) está pensado para mantener viva la sensación de espectáculo.

Los tridentes y el fuego, muy presentes en la decoración del Hell's Kitchen de Gordon Ramsay en Ibiza. / Luana Failla

Los iconos de Gordon Ramsay llegan a Ibiza

La carta mantiene algunos de los grandes clásicos de Gordon Ramsay como el solomillo Wellington, uno de sus platos más emblemáticos, con hojaldre dorado, carne tierna y una ejecución precisa que lo convierte en una de las opciones favoritas por sus comensales. También figura el Sticky Toffee Pudding, un postre cálido, goloso y contundente que se ha convertido en otro imprescindible para quienes quieren completar la experiencia al estilo Hell’s Kitchen.

El risotto de bogavante, una de las delicias de la carta de Hell's Kitchen Ibiza. / Hell's Kitchen Ibiza

Pero la propuesta de Ibiza no se limita a replicar los grandes éxitos internacionales del chef. La carta incorpora también platos pensados para la isla, con sabores mediterráneos, guiños locales y recetas concebidas para dialogar con el entorno, así como pinceladas de la cocina española. Entre las propuestas de Ramsay para Ibiza aparecen los pescados a la brasa con hierbas frescas, las vieiras Hell Fire, el cheesecake vasco, el tartar de solomillo con dijonesa y brioche dorado, el aguachile de camarón con cilantro, pepino y chile espelette y las croquetas de costilla corta y chorizo.

Jamón 5J, una delicia española que también llega a la mesa en Hell's Kitchen Ibiza. / Hell's Kitchen Ibiza

El resultado es una carta directa, intensa y reconocible, donde conviven la técnica, el producto y ese punto provocador que define la personalidad de Hell’s Kitchen.

Una cena en Ibiza con música, barra y ambiente

En Hell's Kitchen Ibiza la experiencia no termina en el plato. El restaurante está pensado también como punto de partida para quienes quieren cenar en Ibiza con ambiente, música y una puesta en escena marcada. De hecho, una de las novedades más destacables de la temporada es la música en directo con cantante, violín y DJ, dependiendo del día, reforzando su carácter de cena-espectáculo.

La barra de Hell's Kitchen Ibiza, donde la coctelería es protagonista. / Luana Failla

La barra ocupa también un lugar protagonista en este singular restaurante de Ibiza. La coctelería sigue la misma filosofía que la cocina: sabores intensos, presentaciones cuidadas al detalle y combinaciones con personalidad. Entre los nombres destacados aparecen cócteles como Notes from Gordon o Thyme Traveler, este último con inspiración ibicenca gracias al uso de hierbas de la isla.

Un Hell's Kitchen abierto a las familias: menú infantil y mini chefs

En esta nueva temporada se abre a las familias con propuestas pensadas para ellas. El restaurante ha diseñado un menú infantil y propone muchas sorpresas para que los más pequeños puedan sentirse parte del show culinario.

Hell's Kitchen se abre esta temporada a las familias. / Luana Failla

Esta novedad abre la experiencia a otro tipo de público y permite que los niños participen de una forma lúdica en el ambiente del restaurante. La idea de los minichefs encaja con el carácter teatral de Hell’s Kitchen y añade un detalle diferencial para quienes buscan una cena especial en Ibiza en familia.

The Unexpected Ibiza Hotel, el escenario perfecto

El restaurante se integra en The Unexpected Ibiza Hotel, un establecimiento concebido alrededor del lujo experiencial, el entretenimiento y la gastronomía, en una de las zonas más dinámicas de la isla. En ese contexto, Hell’s Kitchen Ibiza funciona como una extensión natural del espíritu de la zona: una propuesta pensada para quienes quieren cenar bien, dejarse sorprender y continuar la noche con la energía propia de Ibiza.

El restaurante de Gordon Ramsay forma parte de un nuevo enclave denominado The Site Ibiza, que fusiona alojamiento de alta gama, gastronomía de autor, moda y cultura en un solo destino. Dentro de este nuevo espacio se encuentran The Unexpected Ibiza Hotel y el nuevo hotel Bless The Site, incluida la amplia oferta de restauración de cada uno de los hoteles y todas las tiendas y restaurantes de IBIZA Gallery.