Alerta antes del verano: la OCU detecta una crema solar infantil SPF 50+ que protege menos de lo anunciado

La llegada del calor a Mallorca y el aumento de las jornadas de playa vuelven a poner el foco en la protección solar, especialmente en los niños. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado este 21 de mayo de 2026 su nuevo análisis anual de cremas solares y el resultado deja una conclusión mayoritariamente positiva, pero también una advertencia importante para las familias.

Según el estudio, 28 de las 29 cremas solares analizadas protegen conforme a lo indicado en su etiquetado, con factores SPF 50 o SPF 50+. Sin embargo, la OCU ha detectado que Heliocare 360º Pediatrics Mineral SPF 50+ no cumpliría con la protección anunciada, tanto frente a los rayos UVB, medidos por el SPF, como frente a la radiación UVA.

La organización subraya que esto no significa que el producto no proteja frente al sol, sino que su nivel de protección se correspondería con una categoría alta, y no muy alta, como indica su etiquetado. La diferencia es especialmente relevante porque se trata de una crema solar pediátrica, dirigida a niños.

Una advertencia clave para las familias de Mallorca

En una comunidad como Baleares, donde la exposición solar es intensa durante buena parte del año y las playas de Mallorca comienzan a llenarse antes incluso del verano, el uso correcto de protectores solares es fundamental para evitar quemaduras, manchas y otros daños en la piel.

La OCU recuerda que las cremas solares deben garantizar la protección frente a los rayos UVB y UVA de acuerdo con lo que indican en su etiqueta. Por ello, considera especialmente importante que los productos destinados a menores cumplan estrictamente con la protección anunciada.

Tras conocer los resultados, la organización ha solicitado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que compruebe el posible incumplimiento. En caso de confirmarse, pide que se retire el producto del mercado cuanto antes y que se sancione al fabricante.

Las cremas solares mejor valoradas por la OCU

El estudio también destaca los buenos resultados globales de cuatro protectores solares analizados:

Apivita Bee Sun Safe Infantil 50, con un precio de 10,91 euros por cada 100 ml.

Mustela Stick Solar Alta Protección SPF 50, con un precio de 29 euros por cada 100 ml.

Nivea Sun Protect & Hidrate Lotion SPF 50+, con un precio de 7,70 euros por cada 100 ml.

Decathlon Spray Solar Active SPF 50, con un precio de 7,20 euros por cada 100 ml.

No obstante, la OCU advierte de que Nivea y Decathlon incluyen fragancias alergénicas entre sus ingredientes, por lo que las personas con piel sensible deberían tenerlo en cuenta antes de utilizarlas.

En total, 4 de las 29 cremas solares analizadas incorporan fragancias alergénicas, según el informe.

El impacto ambiental también preocupa

Además de la protección solar, la OCU ha analizado el impacto ambiental de los productos, tanto por su envase como por su formulación. El estudio ha tenido en cuenta aspectos como la posible toxicidad para organismos acuáticos, el riesgo para los corales, el potencial de bioacumulación y el grado de biodegradabilidad.

Los resultados muestran que 17 protectores solares contienen ingredientes clasificados como potenciales microplásticos. Además, 3 productos se venden con cajas de cartón consideradas innecesarias, un aspecto que la organización señala dentro de su evaluación ambiental.

Un análisis realizado con normas internacionales

El estudio de la OCU se ha realizado junto con otras organizaciones del International Consumer Research and Testing (ICRT) en un laboratorio certificado, independiente y especializado. La organización explica que se ha seguido la norma ISO 23698:2024 HDRS, combinando mediciones “in vivo” e “in vitro”.

En los casos en los que se detecta una discrepancia entre el resultado del laboratorio y lo indicado en la etiqueta, la OCU realiza nuevos análisis con otras normas ISO reconocidas internacionalmente: la ISO 24444:2019, para SPF “in vivo”, y la ISO 24443:2021, para UVA “in vitro”.

Según la organización, estos resultados confirmarían el incumplimiento detectado en el caso de Heliocare 360º Pediatrics Mineral SPF 50+.

Consejos básicos antes de ir a la playa

La OCU insiste en la importancia de elegir productos que garanticen la protección indicada y de aplicarlos correctamente. En el caso de los niños, conviene extremar la precaución, evitar las horas centrales del día, usar gorra, gafas de sol y ropa adecuada, y reaplicar la crema con frecuencia, especialmente después del baño o si hay sudoración.

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Con el verano a las puertas y las playas de Mallorca preparadas para recibir a miles de residentes y visitantes, la protección solar vuelve a ser una cuestión de salud pública. La recomendación es clara: mirar bien el etiquetado, elegir productos fiables y no bajar la guardia frente al sol.