Última hora del brote de hantavirus, en directo | Los 13 cruceristas españoles vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR y podrán empezar a recibir visitas

La OMS y el Banco Mundial alertan de que el riesgo de pandemias "avanza más rápido que la inversión para prevenirlas"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial alertaron este lunes de que el riesgo de nuevas pandemias avanza más rápido que las inversiones destinadas a prevenirlas, en un contexto global marcado por brotes infecciosos más frecuentes, crisis sanitarias con mayor impacto social y económico, y una capacidad global de recuperación más debilitada que hace una década.

El Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), el órgano independiente creado por la OMS y el Banco Mundial para vigilar la preparación mundial ante crisis sanitarias, advierte en su informe final de que el mundo "no está más seguro que hace una década" y reclama "vigilancia permanente, acceso equitativo a vacunas, pruebas y tratamientos, y financiación suficiente" para responder desde el "día cero".

El documento se hizo público este lunes en Ginebra en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud. Mientras, la OMS mantiene la emergencia internacional por el brote de ébola Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda, y también tras el brote multinacional de hantavirus Andes vinculado al crucero 'MV Hondius' que en la mañana de este lunes atracó en el puerto de Róterdam (Países Bajos).