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Brote vírico
Última hora del brote de hantavirus, en directo | Los 13 cruceristas españoles vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR y podrán empezar a recibir visitas
Un canadiense del crucero da "positivo preliminar" en la prueba de hantavirus
Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.
Los 13 cruceristas españoles vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR
Los trece cruceristas españoles del Hondius que están ingresados en el Hospital Gómez Ulla y que habían dado negativo por hantavirus en una primera PCR, han vuelto a dar el mismo resultado en una segunda prueba, de forma que podrán flexibilizarse las medidas de aislamiento, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.
Sánchez reivindica el liderazgo de España en salud global con casos como el del hantavirus
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes el liderazgo de España en favor de la salud global y ha puesto como ejemplo el "paso al frente" dado con el operativo desplegado ante el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Sánchez se ha referido a ese operativo en su intervención ante la 79 Asamblea Mundial de la Salud, donde los 192 países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) analizan las actuaciones que han de llevarse a cabo antes las cuestiones de salud pública global más urgentes. El jefe del Ejecutivo ha participado en este evento apenas una semana después de la crisis por el hantavirus en el crucero neerlandés MV Hondius, cuyos pasajeros desembarcaron en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona antes de que el barco continuara con su tripulación hasta Róterdam, donde ha atracado este lunes.
El paciente positivo por hantavirus sigue evolucionando favorablemente y "prácticamente asintomático"
El Ministerio de Sanidad ha informado de que el paciente español positivo por hantavirus, ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, se encuentra mejor, "evolucionando favorablemente" y, según la ministra Mónica García, "prácticamente asintomático".
El paciente, un hombre de 70 años que presenta desde hace días una buena evolución de su sintomatología, se mantiene bajo estrecha vigilancia y permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel hasta su recuperación clínica, según el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.
La OMS y el Banco Mundial alertan de que el riesgo de pandemias "avanza más rápido que la inversión para prevenirlas"
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial alertaron este lunes de que el riesgo de nuevas pandemias avanza más rápido que las inversiones destinadas a prevenirlas, en un contexto global marcado por brotes infecciosos más frecuentes, crisis sanitarias con mayor impacto social y económico, y una capacidad global de recuperación más debilitada que hace una década.
El Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), el órgano independiente creado por la OMS y el Banco Mundial para vigilar la preparación mundial ante crisis sanitarias, advierte en su informe final de que el mundo "no está más seguro que hace una década" y reclama "vigilancia permanente, acceso equitativo a vacunas, pruebas y tratamientos, y financiación suficiente" para responder desde el "día cero".
El documento se hizo público este lunes en Ginebra en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud. Mientras, la OMS mantiene la emergencia internacional por el brote de ébola Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda, y también tras el brote multinacional de hantavirus Andes vinculado al crucero 'MV Hondius' que en la mañana de este lunes atracó en el puerto de Róterdam (Países Bajos).
Tedros agradece a Sánchez la gestión de la crisis del hantavirus
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha iniciado su discurso de apertura en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, que se está celebrando en Ginebra (Suiza), agradeciendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Ministra de Sanidad, Mónica García, su gestión y respuesta al brote de hantavirus detectado en el crucero 'MV Hondius'.
"Les agradezco su excelente liderazgo y colaboración en respuesta a la enfermedad del hantavirus", ha señalado en su discurso, agradeciendo además la intervención de Sánchez ante la asamblea prevista para este lunes.
El pasado martes se reunieron en Madrid para analizar la crisis sanitaria del hantavirus y realizar un balance del operativo de evacuación y desembarco de los pasajeros del crucero holandés en Canarias, el cual fue calificado por las autoridades como un éxito.
El Hondius llega a Róterdam para su desinfección bajo estrictas medidas sanitarias
El crucero neerlandés MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus, ha llegado este lunes al puerto de Róterdam, donde será sometido a tareas de limpieza y desinfección una vez desembarque la tripulación restante, que será sometida a pruebas y una cuarentena en Países Bajos.
Japón envía a Reino Unido su antigripal favipiravir para combatir el hantavirus
El Gobierno japonés envió la semana pasada suministros de sus reservas nacionales del medicamento antigripal favipiravir a Reino Unido para combatir contra el brote de hantavirus detectado a comienzos de mes en el crucero MV Hondius, revelaron este lunes las autoridades sanitarias de Japón.
El medicamento fue enviado el pasado viernes 15 a petición del Gobierno británico "para su uso en la prevención de la aparición de la enfermedad en personas que han estado en contacto con pacientes con hantavirus", detalló en un comunicado el Ministerio de Salud japonés.
El favipiravir, conocido en Japón bajo su denominación comercial Avigan y producido por la farmacéutica Fujifilm Toyama Chemical, se utiliza para tratar el virus de la gripe, pero también ha sido empleado para tratar enfermedades como el ébola o la covid-19.
Los aislados en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones si dan negativo hoy en una segunda PCR
El Ministerio de Sanidad ha informado de que este lunes se realizará una segunda PCR a los españoles que continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla al cumplirse una semana desde la realización de la primera prueba, como dicta el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.
Si el resultado vuelve a ser negativo, los españoles que continúan en seguimiento podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran. Según Sanidad, también podrán recibir visitas de sus familiares, "siempre bajo las medidas de protección y prevención" establecidas por las autoridades sanitarias.
De los 14 españoles que llegaron al Hospital Gómez Ulla, uno de ellos, un paciente de 70 años, dio positivo en hantavirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este viernes de que el paciente evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático", mientras que los otros 13 ciudadanos en cuarentena se mantienen asintomáticos.
El paciente español con hantavirus mejora y apenas tiene síntomas
El único paciente español con hantavirus, ingresado en el hospital Gómez Ulla de Madrid, se encuentra mejor y evoluciona favorablemente, sin apenas síntomas, según han informado este domingo fuentes del Ministerio de Sanidad.
El hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) desde el pasado lunes, cuando dio positivo, y allí seguirá hasta su recuperación clínica, según marca el protocolo de manejo del brote de hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública.
Las mujeres de Barcelona y Alicante podrán aislarse en casa si dan negativo en hantavirus
Las mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante por ser contactos de hantavirus con una de las fallecidas podrán recibir visitas desde mañana al haber resultado negativas en la última PCR y, de mantener esta evolución favorable, podrán seguir su cuarentena en sus domicilios a partir del sábado 23 de mayo. De hecho, la ponencia de alertas, que conforman técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades, se reunirá esta semana para fijar las condiciones y medidas específicas en las que deberá desarrollarse esa cuarentena domiciliaria, han informado fuentes del departamento que dirige Mónica García.
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