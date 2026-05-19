Una cadena de supermercados en Baleares baja el precio de más de 1.300 productos habituales de la cesta de la compra

Hacer la compra sigue siendo una de las principales preocupaciones para muchas familias de Baleares. En un contexto marcado por la subida acumulada de precios y el aumento del coste de vida en las islas, El Corte Inglés ha anunciado una rebaja en más de 1.300 productos habituales de la cesta de la compra, una medida que busca tener continuidad en el tiempo.

La iniciativa afecta a productos de consumo diario y primeras marcas, con el objetivo de generar un impacto directo en el gasto semanal de los hogares. La compañía asegura además que realizará actualizaciones semanales para mantener un equilibrio constante con los precios más competitivos del mercado en cada zona geográfica.

Productos básicos y primeras marcas más baratos

La bajada de precios incluye artículos de categorías clave como charcutería, bebidas, droguería, higiene y perfumería, además de una amplia selección de productos esenciales de alimentación.

Entre los productos incluidos aparecen aceites, leche, embutidos, conservas de pescado, verduras y legumbres, ensaladas preparadas, alimentos infantiles, chocolates, café, refrescos, vinos y alimentos para mascotas, entre otros muchos artículos habituales en cualquier cesta de la compra. La estrategia se centra especialmente en productos de alta rotación, es decir, aquellos que forman parte del consumo cotidiano de la mayoría de hogares y cuyo precio influye directamente en el ticket final del supermercado.

Una medida con impacto también en Mallorca

Aunque la iniciativa es nacional, el anuncio tiene una lectura especial en territorios como Baleares, donde el precio de muchos productos básicos suele verse afectado por factores como la insularidad o los costes logísticos.

Continuidad a la campaña de “Precios Fijos”

La nueva rebaja da continuidad además a la campaña “Calidad garantizada con Precios Fijos”, lanzada el pasado mes de abril por El Corte Inglés. Aquella iniciativa ya contemplaba precios estables durante 90 días en 300 productos de primera necesidad y alta rotación, además de más de 60 productos frescos.