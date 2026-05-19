Un rooftop de Mallorca entra en el ranking de los mejores lugares de España para ver el atardecer este verano

Con la subida de las temperaturas y los días cada vez más largos, la agenda de ocio se traslada oficialmente al aire libre. Llega esa época del año en la que no hay mejor plan que alargar las tardes y buscar el refugio perfecto para desconectar, ya sea entre amigos, en pareja o en familia.

Y en medio del auge del llamado “tardeo premium”, Baleares vuelve a situarse entre los destinos más deseados del país. Un rooftop de Ibiza y un enclave único de Mallorca han entrado este verano en la lista de Luxurycomm de los lugares más exclusivos de España para disfrutar de la codiciada Golden Hour.

Mallorca entra en el ranking

Entre los enclaves destacados aparece Cap Rocat, uno de los hoteles más espectaculares de la Bahía de Palma y convertido ya en referencia del turismo de lujo en la isla.

“Entre los acantilados de la Bahía de Palma y bañado por las aguas del Mediterráneo, se encuentra Cap Rocat, un lugar mágico para contemplar el atardecer”, destaca la selección. El hotel, levantado sobre los muros de la antigua fortaleza de Cap Enderrocat, está situado además en una zona declarada Área Natural de Especial Interés.

Su entorno también cuenta con protección ZEPA para aves, lo que permite contemplar el vuelo de numerosas especies mientras cae el sol sobre el mar. Un escenario donde naturaleza, silencio y paisaje se mezclan para crear una experiencia que cada verano gana más protagonismo entre visitantes nacionales e internacionales.

El Sea Club, uno de los rincones más buscados

Uno de los espacios más exclusivos del complejo es el Sea Club, situado al borde del Caló de la Reina, “donde el mar y el cielo se encuentran”. “Estar en Cap Rocat es estar rodeado de la más pura naturaleza”, remarcan desde el establecimiento, que se ha convertido en uno de los símbolos del nuevo turismo experiencial de lujo en Baleares.

Ibiza apuesta por rooftops y coctelería

La lista también incluye a BLESS Ibiza y su icónico rooftop EPIC, que regresa este 2026 con una propuesta renovada frente al Mediterráneo. “Coronado por una espectacular piscina infinity con vistas panorámicas al Mediterráneo”, EPIC se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos más singulares de Ibiza. El rooftop combina cocina mediterránea, técnicas asiáticas, música y una potente propuesta de coctelería de autor.

La presencia de Mallorca e Ibiza en este tipo de rankings confirma el auge del llamado “tardeo premium” en Baleares. Terrazas, rooftops y beach clubs se han convertido en algunos de los espacios más buscados del verano.