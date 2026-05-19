Mallorca vuelve al foco viral por el turismo de excesos: se difunde un polémico “servicio de chupito y bofetada” en s’Arenal

El fenómeno del turismo de excesos en Mallorca vuelve a ocupar la conversación en redes sociales tras la difusión de varios vídeos grabados en la zona de s’Arenal. Las imágenes, que se han viralizado en los últimos días, muestran situaciones que han reabierto el debate sobre la convivencia entre ocio turístico, espacio público y trabajadores en una de las áreas más concurridas de la isla.

En paralelo a estos contenidos, también se ha hecho viral una supuesta nueva “experiencia” ofrecida por un establecimiento de la zona que ha generado polémica: un servicio en el que el cliente toma un chupito y, acto seguido, recibe una bofetada y agua en la cara por parte del personal. Las imágenes han provocado reacciones divididas entre usuarios, que cuestionan los límites de este tipo de propuestas en destinos turísticos saturados.

S’Arenal y un nuevo vídeo viral con turistas interfiriendo en trabajos en la vía pública

S’Arenal ya había sido escenario recientemente de otro vídeo que se ha difundido ampliamente en redes. En las imágenes se observa a un grupo de turistas, aparentemente bajo los efectos del alcohol, interactuando de forma invasiva con unos operarios que realizaban tareas de mantenimiento en una farola del paseo marítimo.

En la grabación, uno de los turistas llega a sentarse junto a un trabajador y simula estar realizando la misma labor, imitando sus movimientos mientras el operario intenta continuar con su tarea. A pocos centímetros, otros miembros del grupo observan la escena entre risas y con bebidas en la mano, invadiendo además un espacio de seguridad delimitado por una valla amarilla.

El polémico “chupito y bofetada”, el nuevo contenido viral de ocio nocturno

En paralelo a estas imágenes, otro vídeo grabado en s’Arenal ha comenzado a circular en redes mostrando lo que se presenta como una experiencia de ocio nocturno muy controvertida. En él, un cliente consume un chupito en un establecimiento y, acto seguido, una camarera le lanza agua a la cara y le propina una bofetada.

El contenido ha sido interpretado por algunos usuarios como una forma de entretenimiento extremo dirigido a turistas que buscan experiencias llamativas durante su estancia en la isla. Sin embargo, también ha generado críticas por el tipo de dinámicas que promueve y por el impacto que este tipo de acciones puede tener en la imagen turística del destino.