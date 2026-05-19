Palma suma un nuevo movimiento en su mapa comercial con la apertura de un espacio dedicado al calzado y los complementos en pleno centro de la ciudad. La iniciativa refuerza la presencia de HEYMO, una firma con raíces locales que continúa expandiendo su red de tiendas en Mallorca, apostando por acercar su propuesta a un público cada vez más amplio.

El nuevo establecimiento está situado en la Plaza Joan Carles I, en la cuarta planta de un edificio histórico donde también se encuentra otra gran superficie comercial, C&A. El espacio ya está abierto al público desde principios de mayo, aunque la inauguración oficial se celebrará en junio con un evento especial para clientes y visitantes.

HEYMO, la marca de calzado mallorquina, abre una nueva tienda en Palma: ubicación, horario y fecha de inauguración oficial / HEYMO

Un nuevo espacio con moda para toda la familia

El punto de venta incorpora una amplia selección de calzado y complementos para mujer, hombre y niño, manteniendo la línea habitual de la marca: productos pensados para el día a día, con un enfoque en la comodidad, la accesibilidad y las tendencias actuales.

Aunque el espacio ya está operativo, la inauguración oficial tendrá lugar el próximo 11 de junio, con un evento previsto en el propio punto de venta en horario de tarde. La cita servirá como presentación oficial del nuevo espacio comercial en la ciudad y como encuentro con clientes y seguidores de la marca.

Una marca con más de 50 años de historia en Mallorca

La firma, de origen mallorquín, cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en el sector del calzado. Sus inicios se remontan a los mercados tradicionales de la isla, donde comenzó su actividad antes de evolucionar hacia tiendas físicas y una red comercial más amplia. Con el paso del tiempo, el proyecto ha crecido hasta consolidarse como una referencia en el sector del calzado multimarca en Baleares, con una red de tiendas repartidas por distintos municipios de Mallorca.

HEYMO, la marca de calzado mallorquina, abre una nueva tienda en Palma: ubicación, horario y fecha de inauguración oficial / HEYMO

Actualmente, la marca cuenta con más de una decena de puntos de venta en Mallorca, incluyendo localidades como Palma, Inca, Alcúdia, Sóller o Artà.

Horarios y ubicación del nuevo espacio en Palma

El nuevo punto de venta está ubicado en la Plaza Joan Carles I, número 4, en la cuarta planta del edificio donde se encuentra otra gran superficie comercial de la ciudad. El horario de apertura es de lunes a sábado de 09:30 a 21:00 horas, y los domingos de 11:00 a 20:30 horas.