Baleares se prepara para el eclipse solar total con experiencias de lujo desde yates privados y rooftops frente al mar

El próximo 12 de agosto de 2026 no será una fecha cualquiera para los amantes de la astronomía. Al atardecer, España podrá contemplar un eclipse solar total visible por primera vez en más de 120 años, un fenómeno excepcional en el que la Luna se alineará completamente con el Sol hasta ocultarlo casi por completo y dejar visible únicamente su espectacular corona solar.

En Baleares, donde el cielo despejado y el entorno mediterráneo convierten cada atardecer en un espectáculo, varios hoteles de lujo ya preparan experiencias exclusivas para convertir ese momento en algo mucho más inmersivo que una simple observación astronómica. Desde travesías privadas en yate frente a la Serra de Tramuntana hasta sesiones de yoga, cócteles temáticos y rutas secretas en Ibiza, el eclipse promete convertirse también en uno de los grandes eventos turísticos del verano.

Marriott International apuesta por Mallorca e Ibiza para vivir el eclipse

La cadena Marriott International ha diseñado propuestas especiales en dos de sus hoteles más icónicos de Baleares: St. Regis Mardavall Mallorca Resort y W Ibiza.

La idea es aprovechar dos escenarios completamente distintos de las islas. Por un lado, la calma y privacidad de la costa mallorquina para contemplar el eclipse desde el mar. Por otro, la energía y el ambiente experiencial de Ibiza, donde el fenómeno se convertirá en una jornada completa de desconexión, gastronomía y música frente al Mediterráneo.

Un eclipse desde un yate de lujo frente a la Serra de Tramuntana

En Mallorca, St. Regis Mardavall Mallorca Resort ha diseñado una de las propuestas más exclusivas de Baleares para seguir el eclipse solar. El resort, situado en Punta Negra y con acceso directo al Mediterráneo, plantea vivir el fenómeno desde alta mar a bordo de un yate privado.

La experiencia más premium, llamada “SAIL INTO THE SOLAR ECLIPSE”, se realiza en Ánima II, un yate de lujo con capacidad para ocho personas. La travesía parte desde el propio muelle del hotel y navega hacia Sa Dragonera, junto a la Serra de Tramuntana, considerada una de las mejores zonas de Mallorca para contemplar el eclipse lejos de núcleos urbanos y contaminación lumínica.

El plan se personaliza completamente según las preferencias del cliente. Desde una experiencia romántica hasta sesiones de meditación guiada en mitad del mar, todo está pensado para convertir el eclipse en una vivencia íntima y exclusiva. El precio parte desde 15.000 euros más IVA, aunque existe una opción completa para dos personas con transfers, noche en Junior Suite y desayuno desde 18.000 euros.

Gastronomía gourmet y productos locales a bordo

Más allá de la observación astronómica, el hotel ha querido convertir la experiencia en un recorrido gastronómico de alto nivel. Los menús elaborados por los chefs del resort incluyen productos locales y gourmet como quesos mahonés e Idiazábal, jamón ibérico, escalibada con anchoas, ensaladilla Olivier o cannoli de requesón mallorquín con pistachos.

Además, los huéspedes podrán personalizar el catering con propuestas más exclusivas como caviar Imperial Osietra, bogavante cocido, cocarrois mallorquines o fresas con chocolate. Todo ello servido en plena travesía mientras el Mediterráneo se convierte en el escenario principal del eclipse.

Para quienes busquen una experiencia más breve, el resort también ofrece otra propuesta privada desde 7.700 euros, que incluye navegación en yate, guía especializado, transfers y alojamiento en Junior Suite con desayuno.

Yoga al amanecer y cócteles inspirados en la luna en Ibiza

Mientras Mallorca apuesta por la privacidad y el silencio del mar, W Ibiza transformará el eclipse en una experiencia de 24 horas marcada por el bienestar y el ambiente lifestyle característico de la isla.

La jornada comenzará con una sesión de yoga consciente frente al Mediterráneo y un desayuno a la carta. Después, los huéspedes podrán pasar el día entre la piscina WET Deck y el rooftop Glow, acompañado de cócteles inspirados en las distintas fases lunares.

El hotel también ha diseñado un kit especial para el eclipse que incluye gafas certificadas para la observación solar, una guía ilustrada sobre el fenómeno astronómico y una vela de edición limitada creada específicamente para la ocasión.

Rutas secretas y picnic gourmet para contemplar el eclipse

Uno de los momentos centrales de la experiencia en Ibiza llegará al atardecer. Desde el rooftop Glow, los asistentes iniciarán una ruta guiada hacia uno de los miradores secretos de la isla para contemplar el eclipse en un entorno privilegiado y alejado de las zonas más concurridas.

La experiencia culminará con un picnic gourmet especialmente diseñado para la ocasión y continuará después con música y cócteles temáticos como “Full Moon”, “Eclipse” o “New Moon”, inspirados en las diferentes fases lunares.

La estancia en W Ibiza parte desde 659 euros más IVA por noche para dos personas con desayuno incluido, mientras que la experiencia completa con ruta guiada y picnic gourmet arranca desde 859 euros más IVA.