El vermut 'coent' de Casa Miss entre los mejores del mundo

El jurado de los World Drinks Awards acaba de publicar su lista de premiados. Los galardones se entregarán el próximo 2 de junio en Londres. Varios productos de Mallorca han sido premiados en diferentes apartados de este certamen internacional.

En la categoría de vermut semidulces cabe destacar el vermut 'coent' del Bar Casa Miss, que ha sido galardonado con una medalla de oro, mientras que Miss Vermut ha sido premiado con una medalla de bronce. Se trata de un vermut elaborado 100% con uva blanca y macerado con botánicos mallorquines, especias de 'arròs brut' y 'pebre coent', con el que se crea una experiencia sensorial intensa, vibrante y absolutamente diferente. “Queríamos crear un vermut que sorprendiera desde el primer sorbo. Este aperitivo es capaz de despertar los sentidos y romper con lo convencional sin perder la esencia mediterránea”, apunta Jaume Mir, de Casa Miss, quien ha contado con el apoyo de Paco Garcia y Miguel Àngel Pérez para crear este vino aromatizado; además del asesoramiento del maestro artesano Josep Maria Natta y su equipo, formado por Kika Sánchez, Josep Campins y Marino Herreros.

En la sección de ginebras, las producidas en Mallorca han sido las más premiadas de todo el Estado español. Así, Maior Gin de Bodegas Suau ha ganado una medalla de plata, mientras que Palma Gin, de Byron y Amber Holland, se ha llevado una medalla de oro con su ginebra especiada y dos premios de plata con su ginebra clásica y su gin rosado. Además, con Palma Vodka, el matrimonio Holland también ha sido premiado con la medalla de oro.

Noticias relacionadas

Bodegas Suau también ha sido reconocido con el ron Jungla, envejecido en barricas de brandi, con la medalla de oro; y en cuanto a los brandis, Suau 25 brandi gran reserva ha sido premiado con una medalla de bronce.