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Una mujer aprueba el examen de nacionalidad alemana gracias a un meme sobre Mallorca

El clip ya supera los 45.000 ‘me gusta’ y ha generado un extenso debate

Una mujer aprueba el examen para la nacionalidad alemana gracias a un meme sobre Mallorca

Una mujer aprueba el examen para la nacionalidad alemana gracias a un meme sobre Mallorca

Redacción Digital

Palma

Una mujer ha protagonizado un vídeo muy comentado en redes sociales tras explicar cómo logró aprobar su examen de nacionalidad en Alemania gracias a un recuerdo completamente inesperado. El clip ya supera los 45.000 ‘me gusta’ y ha generado un extenso debate.

En su relato, la usuaria explica que una de las preguntas del examen estaba relacionada con el número de estados federales del país, un dato habitual en las pruebas de ciudadanía. Lo sorprendente es que no recordó el dato por haberlo estudiado, sino por un contenido viral relacionado con Mallorca que había visto tiempo atrás en redes.

El recuerdo clave

La protagonista asegura que, en pleno examen, le vino a la mente un meme que circula desde hace tiempo y que afirma de forma humorística que Alemania tendría 17 estados federales en lugar de 16. En esa broma, Mallorca sería un supuesto “estado adicional”. Aunque la idea es claramente falsa, la asociación mental le sirvió como truco para recordar que la cifra correcta es 16.

El origen de esta broma está en un meme ampliamente difundido que sugiere que Alemania tendría 17 estados, incluyendo de forma ficticia a Mallorca. El chiste se ha popularizado por la fuerte presencia de turistas alemanes en la isla.

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Hace unos meses, un humorista alemán ya habría generado controversia al bromear en su espectáculo sobre la relación entre Alemania y Mallorca. En su monólogo describió la isla como “la pequeña Alemania” y llegó a presentarla como si fuera el “estado número 17”, en tono satírico. Durante su actuación también lanzó frases como “Dadnos Mallorca y estaremos contentos”, lo que reavivó el debate sobre la masificación turística y la presencia alemana en la isla.

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