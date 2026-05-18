Una mujer aprueba el examen de nacionalidad alemana gracias a un meme sobre Mallorca

Una mujer ha protagonizado un vídeo muy comentado en redes sociales tras explicar cómo logró aprobar su examen de nacionalidad en Alemania gracias a un recuerdo completamente inesperado. El clip ya supera los 45.000 ‘me gusta’ y ha generado un extenso debate.

En su relato, la usuaria explica que una de las preguntas del examen estaba relacionada con el número de estados federales del país, un dato habitual en las pruebas de ciudadanía. Lo sorprendente es que no recordó el dato por haberlo estudiado, sino por un contenido viral relacionado con Mallorca que había visto tiempo atrás en redes.

El recuerdo clave

La protagonista asegura que, en pleno examen, le vino a la mente un meme que circula desde hace tiempo y que afirma de forma humorística que Alemania tendría 17 estados federales en lugar de 16. En esa broma, Mallorca sería un supuesto “estado adicional”. Aunque la idea es claramente falsa, la asociación mental le sirvió como truco para recordar que la cifra correcta es 16.