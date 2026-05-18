China ya prueba en ratones una vacuna experimental de ARNm contra distintas variantes del ébola, incluida la cepa de Bundibugyo

Un equipo de científicos de distintas universidades y centros de investigación de China ha anunciado el desarrollo de una vacuna experimental contra distintas variantes del virus ébola, incluida la del Bundibugyo, la cepa que ha sido señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la principal responsable del brote detectado en la República Democrática del Congo y Uganda y que ha obligado a declarar el estado de la emergencia de salud pública internacional.

En un artículo publicado este lunes en la revista científica 'PNAS', los investigadores relatan la creación de una inyección de ARNm de amplio espectro que, a diferencia de los otros compuestos desarrollados hasta la fecha, podría ser útil frente a las variantes más agresivas del virus y proporcionar una "cobertura universal" frente a este patógeno. El fármaco por ahora solo se ha testado en modelos de ratones pero, según afirman sus creadores, los resultados parece que son positivos.

El fármaco se ha testado en modelos celulares y en ratones y, según afirman los expertos, ha mostrado resultados positivos en ambos

El trabajo, liderado por el departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China a través del conocido "programa estratégico de investigación prioritaria" del Gobierno, describe el desarrollo de una vacuna de ARNm de nueva generación diseñada para ofrecer protección frente a varias especies del virus del ébola, incluyendo el virus clásico, el virus de Sudán y el virus de Bundibugyo.

Los científicos explican que, a diferencia de las vacunas anteriores, que se centran principalmente en una sola cepa, esta estrategia combina material genético de distintas proteínas virales dentro de una única formulación. En concreto, incorpora las glicoproteínas de superficie de varias cepas (responsables de la entrada del virus en las células) junto con una proteína interna más conservada, implicada en la estructura del virus y en la activación de la respuesta inmunitaria celular.

La fórmula ha sido diseñada para estimular distintas ramas de la respuesta inmunitaria y ofrecer una protección más duradera frente a distintas variantes del virus

Los creadores de esa fórmula experimental afirman que esta combinación de señales podría estimular distintas ramas de la respuesta inmunitaria. Por un lado, el fármaco podría incentivar la producción de anticuerpos dirigidos contra las proteínas situadas en la superficie del virus y encargadas de permitir o bloquear su entrada en las células. Por otro lado, el compuesto podría producir una activación de linfocitos T, las guardianas del sistema inmune encargadas de reconocer y eliminar células ya infectadas.

Según relatan los especialistas en el artículo publicado este lunes, al inducir ambos tipos de respuesta de manera equilibrada, la vacuna no dependería únicamente de un mecanismo sino que combinaría neutralización y destrucción de células infectadas, lo que se traduciría en una protección más amplia y potencialmente más eficaz frente a diferentes variantes del ébola.

Pruebas en animales de laboratorio

Esta nueva vacuna experimental, que empezó a desarrollarse en el 2021 tras los brotes de Uganda, solo se ha testado en condiciones de laboratorio. Los investigadores primero comprobaron su funcionamiento en células y, después, pasaron a modelos animales. El fármaco se testó en ejemplares de ratones y hámster que, según relata el artículo, primero recibieron dosis de este fármaco y posteriormente fueron expuestos a distintas cepas del virus para evaluar su protección frente a estos. Los científicos afirman que en las pruebas realizadas se vio que "la vacuna mostró una protección muy robusta frente a diferentes orthoebolavirus". Los animales vacunados desarrollaron una respuesta inmunitaria equilibrada, una reducción significativa de la carga viral y en la protección de los órganos tras la exposición al virus.

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El compuesto empezó a desarrollarse en 2021 tras el brote de ébola de Uganda y aún sigue en fase de estudio en los laboratorios

En los ensayos de infección, la mayoría de los ratones vacunados con este compuesto sobrevivieron sin pérdida de peso significativa ni signos graves de enfermedad, mientras que los grupos no vacunados sucumbieron a la infección. A diferencia de las otras vacunas desarrolladas hasta la fecha, los investigadores afirman que la protección que brinda este fármaco no solo se ha mostrado efectiva frente al virus del ébola clásico sino también frente a otras especies como el virus de Sudán y el de Bundibugyo. Los análisis demuestran, además, que la inmunidad generada por esta vacuna se mantiene en el tiempo, lo que sugiere un potencial de protección duradera. Los científicos afirman que estos resultados "sugieren un fuerte potencial para la aplicación clínica" pero, por el momento, no se han reportado siguientes fases del estudio.