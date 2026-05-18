Anna Padilla celebra en Mallorca una de sus cuatro despedidas de soltera

Mallorca vuelve a convertirse en escenario de celebraciones para varias creadoras de contenido, esta vez con la presencia de la influencer Anna Padilla, hija de Paz Padilla, que ha pasado unos días en la isla con motivo de una de sus despedidas de soltera junto a su círculo de amigas de la infancia.

Según ha explicado la propia Anna en redes sociales, este grupo de amigas se conoce desde la adolescencia y ya visitó la isla hace 11 años en un viaje de fin de curso. Ahora, han repetido destino en lo que la influencer define como “una etapa distinta", pero con las "mismas amigas”. Durante su estancia, se las ha podido ver paseando por el centro de Palma disfrazada de fuet, disfrutando de la gastronomía en zonas como Camp de Mar y compartiendo momentos de ocio en distintos puntos de la isla.

Este viaje a Mallorca no ha sido el único de este tipo para la recién prometida en los últimos meses. A principios de mes ya viajó a la Toscana con otro grupo de amigas influencers para una celebración previa a la boda, en una agenda de un total de cuatro despedidas en diferentes destinos.

Sin embargo, una de las celebraciones que más repercusión tuvo en redes sociales fue la organizada por su madre, Paz Padilla, en la que sorprendió a su hija durante un vuelo rumbo a Cancún repartiendo caretas con la cara de su prometido, un gesto que se volvió viral y generó numerosos comentarios entre sus seguidores.

En una de sus publicaciones recientes, Anna Padilla resumía así su experiencia en ese viaje: “Me hacen falta muchas vidas para llegar a agradeceros estos días”.

La influencer celebró otra despedida en marzo, cuando sus amigas de toda la vida, a quienes conoce desde los 14 años, la “secuestraron” para llevarla a Málaga en una escapada sorpresa en la que incluso la disfrazaron de camarón, según han contado ellas mismas en redes. Con Mallorca como uno de los destinos recurrentes en estas celebraciones, la isla se mantiene como punto de encuentro habitual entre creadoras de contenido y grupos de amigas.