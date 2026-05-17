El restaurador Toni Serapio, el pescador Antonio Ferrer y el experto en patrimonio marítimo Manolo Gómez reciben la Sardina d'Or 2026

La Fira de la Sardina de Palma finaliza este domingo, 17 de mayo, en el Moll de Pescadors. En esta última jornada se han entregado los galardones Sardina d’Or, que en esta segunda edición han recaído en el restaurador Toni Serapio, el pescador Antonio Ferrer y el experto en patrimonio marítimo Manolo Gómez.

La Fira de la Sardina está organizada por la Cofradía de Pescadores de Palma para fomentar el consumo de este pescado popular. Además de gastronomía y artesanía, la feria ha reconocido con sus galardones a quienes destacan por una trayectoria ejemplar o por su implicación con el producto local. El premio Sardina d’Or a la Preservación del Mar y Difusión del Patrimonio Marino ha sido otorgado a Manolo Gómez; el de Gastronomía Marinera ha recaído en el Restaurante Sa Roqueta y el premio a la Trayectoria Pesquera ha sido para el pescador Antonio Ferrer, quienes han acudido este mediodía a la feria para recoger sus respectivos galardones, una escultura del artista Lolo Garner.

Los premios han sido entregados por el director general de Diálogo Social y Transición Económica del Govern balear, José Antonio Caldés; la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, y por el Patrón Mayor de la Confraria de Pescadors de Palma, Domingo Bonnín.

Tras la entrega de galardones, el grupo Havaneres d’Anada i Tornada ha ofrecido un nuevo concierto. La programación continuará durante la tarde con nuevas actuaciones musicales de Elías Sánchez y Miquel Font, que pondrán el cierre definitivo a la segunda edición de la Fira de la Sardina de Palma a las 22:00 horas.