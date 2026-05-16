El restaurante japonés Roka vuelve al hotel Cap Vermell a partir del 19 de junio

El restaurante japonés Roka vuelve por quinto año consecutivo a Cap Vermell Grand Hotel con la apertura de su esperado pop up a partir del próximo 19 de junio. La propuesta recupera su formato efímero en Mallorca durante los meses de temporada alta, incorporando una de las marcas internacionales más reconocidas de cocina japonesa contemporánea.

El concepto de Roka se articula en torno a la robata, una técnica tradicional japonesa de parrilla al carbón que define la identidad del restaurante. A partir de esta base, la propuesta combina elaboraciones a la brasa con una cuidada selección de sushi, sashimi y platos diseñados para compartir, en una experiencia gastronómica que prioriza el producto y la ejecución.

Roka regresa al hotel Cap Vermell de Canyamel. / Cap Vermell

En su versión en Cap Vermell Grand Hotel, el restaurante mantiene los elementos clave de la marca, con una cocina abierta en torno al fuego, mesas dispuestas para favorecer la interacción y un ambiente que combina lujo gastronómico y precisión culinaria. El formato permite al comensal construir su propio recorrido culinario, adaptando la experiencia a distintos momentos y perfiles.

La llegada de Roka se enmarca dentro de la estrategia gastronómica del exclusivo resort para reforzar su posicionamiento como destino gastronómico de primer nivel. Cabe recordar que en este hotel de lujo está ubicado Voro, restaurante de Álvaro Salazar con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol.

Roka forma parte del grupo de restauración Azumi Limited, con presencia en ciudades como Londres, Dubái o Marbella, y su implantación estacional en Mallorca responde a un modelo que combina exclusividad y temporalidad, generando una oferta limitada vinculada al periodo estival.

Con esta apertura, Cap Vermell Grand Hotel amplía su propuesta gastronómica durante los meses de mayor actividad turística, integrando una marca consolidada a nivel internacional dentro de un entorno que combina arquitectura, paisaje y experiencia. La incorporación un año más de Roka refuerza así una línea estratégica basada en la creación de experiencias que van más allá del alojamiento.