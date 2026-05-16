Una de las pasajeras del ‘Ambition’ afectada por la gastroenteritis, en A Coruña: “Estuve realmente mal 24 horas, agradezco salir a tierra”

Muchos pasajeros del crucero Ambition optaron por realizar las excursiones que les ofreció la compañía con los autobuses que les esperaban en el muelle de Trasatlánticos, aunque también un buen número de ellos decidió pasear por la ciudad aprovechando la proximidad de este punto del puerto al centro de A Coruña.

La coordinadora de tours turísticos para el crucero, Debora García, asegura que “no será nada que se salga de lo normal” y conoce el virus porque “es muy común en estos viajes”. “Lo conocemos y estamos acostumbrados. Hoy pasaremos el día sin tocarles las manos, quizá con un poco más de las medidas de seguridad que ya siempre se toman. Cada guía cuenta con un listado de gente con su estado de salud, esa lista está actualizada. Nos desplazaremos a Santiago de Compostela, principalmente".

Fueron numerosos los turistas que rechazaron hablar con los medios de comunicación, posiblemente por el enfado de ver unas vacaciones truncadas y por haber tenido que hacer frente a preguntas también en el puerto de Burdeos, pero, a pesar de todo, algunos se decidieron a exponer sus vivencias.

Valerie, pasajera procedente de Nottingham. / Gus de la Paz

"No puedo decir que hayamos estado mal. En todo momento, el equipo de tripulación nos ha mantenido informados de la situación. Han cuidado de nosotros. Para las personas sanas, estos días han sucedido como otro cualquiera en un viaje así y, tristemente, no para las personas enfermas, que han tenido que pasarlo en esta situación. No es mi primera vez en A Coruña, estoy deseando aprovechar el día", comentó la crucerista del Ambition, Valerie, proveniente de Notthingham.

Pauline, crucerista originaria de Warwick, Inglaterra. / Gus de la Paz

"He formado parte del suceso. Estuve enferma de norovirus a bordo, yo fui una de las infectadas. Ahora mismo no tengo síntomas y he pasado la enfermedad. Estuve sintiéndome realmente mal durante 24 horas, pero solo eso. Lo peor ya ha pasado, han sido unas horas muy malas. Nos han atendido a la perfección, han mantenido una vigilancia muy atenta. Estuve aislada, eso sí, y nos han informado de mantener ciertas preocupaciones en el exterior, no tocar mucho con las manos. Ahora me encuentro a la perfección, de hecho, agradezco salir a tierra y disfrutar del día. Queda viaje por delante", afirmó Pauline, afectada del norovirus.

Gene, pasajera residente en Liverpool. / Gus de la Paz

"Me encuentro maravillosa. Debido a mi situación de movilidad reducida, el equipo a bordo me ha prestado especial atención. El norovirus no ha dificultado nada en nuestro día a día y lo peor es para las personas enfermas, que se están perdiendo ciudad y pasándolo mal, francamente mal. Se está haciendo un esfuerzo extragrande, eso lo podemos ver. Estamos tomando todas las precauciones, pero también queremos pasarlo bien ", expuso otra viajera, Gene, proveniente de Liverpool, que se desplaza con una andador de apoyo.

Martin, pasajero procedente de Irlanda. / Gus de la Paz

"Hay muchos rumores alrededor de este virus y de la situación en el barco. Puedo confirmar que hay gente enferma, pero están bien dentro de su situación. Yo mismo he estado enfermo, unas 24 horas terribles, con mucho malestar. Mi mujer, sin embargo, está perfectamente y estuvo conmigo. En Burdeos no pude bajar del barco, por eso quiero aprovechar esta parada en A Coruña y disfrutar del día. Hablan bien de la comida. No nos han dado ninguna instrucción específica, no nos han hablado de restricciones. En este caso, pesa la honestidad de la persona enferma", dijo Martin, un crucerista originario de Irlanda que enfermó de norovirus.

Kathy, pasajera proveniente de Escocia. / Gus de la Paz

"Las medidas de higiene que nos han comentado no son extrañas, lavarse las manos no es una recomendación rara. De hecho, son medidas de higiene que cualquiera debería mantener. No debemos señalar a los viajeros infectados, ellos se llevan la peor parte. Tengo que reconocer que el personal se ha esforzado mucho por mantener la situación bajo control, sin afectar al ánimo general de un viaje como este. No conocemos a nadie enfermo, pero no debemos quedarnos con esto únicamente del viaje. Este es un crucero de disfrute y lo lógico es hacer eso. Es nuestra decimoquinta vez en A Coruña, estoy deseando tomar una copa de albariño con mi marido y comer tapas de marisco", señaló la viajera escocesa Kathy.

Kate, pasajera procedente de Belfast, Irlanda del Norte / Gus de la Paz

“Muy bien, estamos muy contentas, es mi primera visita a la ciudad”, explicaba Kate, una irlandesa del Norte residente en Belfast que viaja con una amiga. “No hay problema con el virus, hemos estado en contacto con él, pero el personal es magnífico, la comida es excelente y todo está bien”, dijo sobre la estancia a bordo del buque. Aseguró que en ningún momento pensaron en abandonar el crucero, a pesar de que estuvieron aisladas durante dos días hasta que el doctor les dijo que podían salir de los camarotes.

Martin, pasajero de origen inglés. / Gus de la Paz

Martin, un pasajero inglés, afirmó que la travesía ha sido “maravillosa” y que en el crucero “todo está muy bien, sin problemas, perfecto”. En su caso no tuvo ningún contacto con los pasajeros enfermos, por lo que señaló: “Pudimos beber y comer sin problemas”.

Eric y Deborah, cruceristas de Yorkshire del Oeste, Inglaterra / Gus de la Paz

Eric and Deborah, son un matrimonio de Yorkshire del Oeste, en Inglaterra. Según detallaron, “la vida a bordo no es mala, es normal: lavar las manos, mirar lo que se toca, usar desinfectante…”. En su opinión, la naviera “ha estado fantástica”, al igual que las autoridades españolas, de las que alabó que diseñaran “un plan de intervención”. “Todo ha estado organizado para tener precaución”, destacó.

Sam Riley y su mujer, procedentes de Belfast, Irlanda del Norte. / Gus de la Paz

“Todo está bien ahora, la vida a bordo no ha estado afectada por el virus”, declaró Reid, un pasajero de Belfast para el que el barco ahora “está totalmente limpio”. Sam Riley, también procedente de la capital norirlandesa, manifestó que los viajeros se encuentran bien ahora, pero expresó las penurias por las que pasaron: “Subimos en Belfast y es la primera vez que bajamos del barco, a causa de la enfermedad no han sido unas vacaciones perfectas, por no decir algo peor”.