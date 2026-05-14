El desplazamiento masivo de aficionados del RCD Mallorca a Valencia para el partido contra el Levante ha provocado una situación poco habitual en uno de los vuelos de regreso a la isla. Según ha compartido un pasajero afectado, Vueling está ofreciendo hasta 225 euros por persona a quienes acepten cambiar voluntariamente su billete del vuelo previsto para este domingo 17 de mayo a las 23.20 horas, entre Valencia y Mallorca.

Vueling ofrece hasta 225 euros para que pasajeros cambien su vuelo de vuelta a la isla tras el partido del RCD Mallorca / DM

El motivo sería un exceso de reservas en el avión, después de la gran demanda generada por el encuentro que disputará el conjunto bermellón esa misma tarde, a las 19.00 horas.

Numerosos aficionados mallorquinistas habían planificado volver a la isla la misma noche del partido para reincorporarse a sus rutinas el lunes. Sin embargo, la compañía aérea ha comenzado a buscar voluntarios para cambiar sus plazas debido a que el vuelo se encuentra "muy lleno". Como compensación, la aerolínea estaría ofreciendo 225 euros de descuento para próximos vuelos por pasajero, además de alternativas para viajar en fechas posteriores.

Opciones para volar días después

Entre las opciones planteadas a los afectados figura un vuelo para el día siguiente a las 13.55 horas, aunque también se ofrecen cambios para viajar tres o incluso cinco días más tarde. La situación ha generado sorpresa y también cierto malestar entre algunos aficionados, especialmente entre quienes tenían previsto regresar inmediatamente después del partido y no contemplaban pernoctar en Valencia.