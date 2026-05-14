Estos son los platos que no te puedes perder en la Fira de la Sardina de Palma

La II Fira de la Sardina ha comenzado este jueves, 14 de mayo, y permanecerá abierta hasta el próximo domingo, 17 de mayo. Distintos establecimientos dedicados a la restauración ofrecen elaboraciones que contienen este popular pescado, entre ellos el mejor bocadillo de Baleares.

Merendero Minyones elabora el llonguet Es mos de sa Roqueta, considerado el mejor bocadillo de Baleares en el III Campeonato de España de Bocatas, celebrado recientemente. Sus ingredientes son sobrasada de Mallorca torrada, tomate de ramallet confitado, sardina en salazón con sal de es Trenc y ralladura de limón con hinojo, explica Juan Pablo Quikuen. Su precio es de 12 euros.

Llonguets de Merendero Minyones. / MANU MIELNIEZUK

El malagueño Fernando Díaz es el responsable de Espetos Ibiza y calcula que servirán unos 300 kilos de sardinas diarios en esta feria de Palma. "Pescado fresco de calidad, sal y buena leña" es su simple recomendación para que las sardinas queden sabrosas. Una vez cocinadas al fuego, se sirven en un plato con limón. El espeto tiene un precio de 15 euros.

Plato de sardinas de Espetos Ibiza. / MANU MIELNIEZUK

Foc i Fum Fast Food también tiene una gran parrilla al aire libre en la que asan las sardinas con sal de es Trenc. Las sirven con trampó y pan. Su precio es de 12 euros.

En el puesto de Dunisan Street Project, Mikhail Dunaev comenta que se pueden probar dos elaboraciones con sardina y pan brioche artesanal creadas a propósito para esta feria, pero una es más picante y la otra más mediterránea. Una versión es mexicana, con sardinas fritas, guacamole, pimiento rojo y cebolla encurtidos, mayonesa de chipotle, polvo de totopos y cilantro fresco. La otra opción también lleva sardina crujiente, pesto de albahaca, alioli casero, tomates secos, parmesano rallado y crujiente de pan. En ambos casos el precio es de 10 euros.

Brioche con sardina crujiente de Dunisan Street Project. / MANU MIELNIEZUK

En Fritanga, una opción es el tradicional bocadillo con tomate y sardinas y otra es la hamburguesa La espetá con paté de sardina. Las dos cuestan 15 euros.

Noticias relacionadas

Tacos, salmorejo, fideuá, bocadillos, espinagada y gildas se ofrecen con sardina como uno de sus ingredientes, aunque la Fira ofrece mucho más y también sin este pescado.