Una noche cuesta hasta 2.500 euros: el nuevo hotel de lujo de Mallorca busca personal

Tras años de obras, una profunda transformación y dos aplazamientos en su apertura, el Mandarin Oriental Punta Negra abrirá finalmente sus puertas el próximo 1 de junio en Costa d’en Blanes, en el suroeste de Mallorca. El nuevo hotel de cinco estrellas de la cadena de lujo con sede en Hong Kong ofrece habitaciones dobles que, en plena temporada alta y con desayuno incluido, pueden alcanzar los 2.500 euros por noche.

A pocas semanas de la inauguración, el establecimiento sigue buscando personal y participará en una jornada de selección organizada por el IFOC Calvià.

Fechas clave y cómo inscribirse

La jornada de selección tendrá lugar el 26 de mayo en la Sala Palmanova (C/. Diego Salvà Lezaún, 2), en las instalaciones del IFOC Calvià de Palmanova.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 21 de mayo a través de la web del IFOC Calvià, en el apartado “Jornadas Selección 2026”. Allí aparece cada puesto disponible con su correspondiente descripción y salario. Según ha podido comprobar la MZ, muchos de los empleos ofrecen sueldos anuales de entre 25.000 y 30.000 euros.

Es importante presentar un currículum actualizado. Quienes necesiten ayuda para prepararlo pueden solicitar cita previa con el IFOC por teléfono (971 13 46 13) o correo electrónico (ocupacionifoc@calvia.com).

En la página web, los candidatos pueden inscribirse directamente pulsando en “Enviar mi CV para esta oferta”. Desde el IFOC explican en Facebook que, en caso de ser preseleccionados, los aspirantes recibirán una convocatoria para una entrevista presencial el propio 26 de mayo.

Estos son los puestos que todavía buscan cubrir

El hotel sigue buscando trabajadores para diferentes departamentos, entre ellos: