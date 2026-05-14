Ibiza y Mallorca, en el top 3 de destinos favoritos para alquilar barco en España

El turismo náutico continúa consolidándose como una de las opciones preferidas para disfrutar de las vacaciones estivales y Baleares se mantiene como uno de los grandes focos de atracción del Mediterráneo. En este contexto, SamBoat, plataforma enfocada en el alquiler de embarcaciones, presenta un análisis de las principales tendencias de uso entre viajeros españoles y extranjeros, destacando el papel protagonista de España como destino de referencia en Europa.

Los datos muestran que un tercio de los españoles ya alquilan embarcaciones en el extranjero, con Italia, Francia y Grecia como los destinos predilectos para disfrutar de sus vacaciones a bordo de una de las embarcaciones disponibles en SamBoat. El otro 67% se decanta por el turismo nacional. Entre los enclaves nacionales más demandados destacan Ibiza, Palma, Marbella y Cádiz, que se consolidan como puntos clave del turismo náutico español.

Preferencias de los viajeros españoles

En cuanto al tipo de embarcación, los españoles muestran una clara preferencia por opciones versátiles y accesibles:

47% opta por embarcaciones a motor

23% elige veleros

17% se decanta por catamaranes

Además, más de la mitad de los usuarios españoles (55%) alquilan embarcaciones sin patrón, lo que refleja una mayor autonomía y confianza en la navegación, así como el interés por experiencias más libres y personalizadas.

El perfil del usuario también evoluciona: la edad media se sitúa en torno a los 45 años y las salidas se realizan en grupos de casi 5 personas por embarcación, lo que confirma el carácter social de esta experiencia.

Además, Samboat revela que se ha detectado un aumento de las reservas llamadas “de última hora”, es decir, reservadas con poco tiempo de antelación y con un carácter más impulsivo.

Este comportamiento confirma una tendencia creciente en la confianza hacia el alquiler de embarcaciones, ya que SamBoat ahora permite que el turismo náutico forme parte del abanico de opciones habituales de aquellos clientes que busquen disfrutar de forma fácil y rápida de destinos conocidos y próximos, y no tan próximos, pero con experiencias renovadas, accesibles y personalizadas.

España, un imán para el turismo internacional

El mercado español no solo destaca por la demanda local, sino también por su fuerte atractivo internacional. Los principales usuarios que alquilan embarcaciones en España son viajeros procedentes de Francia, Reino Unido y Alemania.

Entre los destinos más populares para estos visitantes, Mallorca, Ibiza y Menorca ocupan el top 3, seguidos por otros puntos destacados como Marbella, Alicante y Palamós, que también se posicionan dentro de los diez destinos más solicitados.

Embarcaciones a motor y experiencias sin patrón, la combinación ganadora

El análisis revela que el 80% de los alquileres en España corresponden a embarcaciones a motor (incluyendo lanchas y neumáticas), consolidándose como la opción preferida por su facilidad de uso y versatilidad.

Asimismo, el 72% de los alquileres se realizan sin patrón, lo que refuerza la tendencia hacia experiencias más autónomas. Esta preferencia también responde a factores económicos y de accesibilidad: datos de 2025 muestran que un día en el mar puede rondar los 400 €, posicionándose como una alternativa competitiva frente a otras actividades vacacionales.

El resto de la demanda se reparte principalmente entre veleros, mientras que el segmento de lujo representa una parte minoritaria, con apenas un 1% de yates de alta gama.

Una nueva forma de vivir el turismo

Estos datos reflejan una transformación profunda en la forma de viajar. Los usuarios buscan cada vez más experiencias auténticas, flexibles y adaptadas a sus preferencias. De hecho, fuera de la temporada alta, el comportamiento cambia significativamente: el 90 % de los usuarios opta por alquileres de más de cuatro días, priorizando una desconexión más prolongada.