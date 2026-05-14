Arranca la II Fira de la Sardina de Palma con el mejor bocadillo de Baleares

La II Fira de la Sardina de Palma ya ha comenzado en el Moll des Pescadors y desde este 14 de mayo hasta el próximo día 17, ofrece hasta 25 elaboraciones distintas con este pescado. Los visitantes de esta primera jornada ya han podido degustar sardinas a la brasa, en espeto o en elaborados bocadillos, como el considerado como mejor de Baleares en el III Campeonato de España de Bocatas.

El bocadillo premiado del Merendero Minyones, con sardina como uno de sus ingredientes. / MANU MIELNIEZUK

La llegada de cajas de sardinas en una barca al muelle ha marcado el comienzo oficial de esta feria, organizada por la Cofradía de Pescadores de Palma. Durante cuatro días, este pescado será el protagonista de la oferta de los distintos establecimientos que han montado carpa en el varadero de esta zona del puerto. También hay varias barras de bar y puestos con artesanía, prendas de vestir y complementos.

La primera Fira de la Sardina congregó a unas 15.000 personas y en esta segunda edición se ha ampliado la oferta gastronómica y cuenta, además con música en directo a diario. Entre las especialidades que se pueden comer destaca Es mos de sa Roqueta, un llonguet elaborado por el Merendero Minyones, clasificado como el mejor bocadillo de Baleares en el III Campeonato de España de Bocatas, celebrado recientemente.

Los precios de la comida en esta feria van desde los 4 euros por una gilda de sardina con alioli de ajo negro y totopos a los 15 euros por el espeto de sardinas o un plato de fritura variada. Los establecimientos participantes este año son Merendero Minyones, Boho Restaurante R.C.N.P, Espetos Ibiza, Juanita's Goodtruck, Es Born Events, Dunisan Street Project, Mels Freiduria, Es Mirador, Foc i Fum, Foc i Fum Fast food, Fritanga, La Rosa Vermutería, Bocatas y Bocados, Cookies Cookies y La Bacanal, además de la plaza dedicada al vino blanco.

Una de las zonas para sentarse a comer. / MANU MIELNIEZUK

La inauguración de la feria ha contado con una amplia representación institucional encabezada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern, Joan Simonet; el presidente de la Autoritat Portuària de Balears, José Javier Sanz; y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Palma, Domingo Bonnín.

Bonnin ha remarcado que esta feria “pone en valor un producto muy nuestro y también a todas las personas que hay detrás de la pesca local”. También ha manifestado el deseo de que la Fira de la Sardina "vuelva a convertir el Moll de Pescadors en un punto de encuentro abierto a toda la ciudad, combinando gastronomía, cultura popular y tradición marinera".

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Sardinas frescas llegan a la feria. / MANU MIELNIEZUK

Por su parte, el alcalde de Palma ha destacado que la Fira “es una iniciativa que combina tradición, cultura, gastronomía y sostenibilidad, al tiempo que promueve la identidad mediterránea de Palma y refuerza la histórica relación de la ciudad con el mar”.