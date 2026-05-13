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Brote vírico
Última hora del brote de hantavirus, en directo | España fija el 10 de mayo como inicio de la cuarentena para los aislados en el Gómez Ulla
El español que ha dado positivo en hantavirus tiene síntomas, pero permanece estable y sin empeoramiento clínico
Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.
La salud del crucerista que ha dado positivo en hantavirus, principal preocupación de la crisis del hantavirus
El seguimiento del estado de salud del crucerista que ha dado positivo en hantavirus es ahora la principal preocupación de la crisis sanitaria del hantavirus. Sanidad mantiene la vigilancia también sobre los otros 13 pasajeros ingresados en el Hospital Gómez Ulla tras ser evacuados del MV Hondius, que están asintomáticos, con PCR negativa y permanecen en cuarentena.
Argentina busca en la Patagonia el "punto cero" del contagio del hantavirus
El Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad argentina de Bariloche informó este martes que el paciente de 45 años que había contraído hantavirus abandonó la unidad de cuidados intensivos y presenta una evolución favorable en el estado de salud. El caso había provocado una inquietud fuera de lo común en esa ciudad turística de la Patagonia, ubicada 1.578 kilómetros al sur de Buenos Aires. La familia fue aislada y las autoridades tuvieron que llamar a la tranquilidad ante rumores de una propagación mayor. A finales de febrero había muerto un hombre de 39 años por esta enfermedad. Algo que consideraron excepcional. Pero esa anomalía cobra por estos días otra actualidad.
La familia de la valenciana que viajaba en el Hondius: "Le hemos llevado ropa y caprichos, algo para mejorar su cuarentena"
La valenciana que viajaba en el Hondius acaba de comenzar la cuarentena de 42 días en el hospital Gómez Ulla de Madrid. Al igual que el resto de españoles que viajaban a bordo de este crucero de lujo, Aitana Forcén llegó al hospital militar el domingo tras desembarcar en el puerto de Granadilla en Tenerife. Este traslado puso fin a días de tensión en el barco donde se había declarado un brote de hantavirus. El padre de Aitana, junto a toda su familia, ya han podido acercarse hasta las instalaciones hospitalarias en las que permanecerá aislada por seguridad los próximos días.
La mujer aislada en un hospital de Alicante da negativo en hantavirus por tercera vez
La mujer de 32 años aislada desde el pasado viernes en el hospital de San Juan de Alicante por sospechas de hantavirus ha dado por tercera vez negativo en la prueba PCR, ha informado la conselleria valenciana de Sanidad. La mujer, que fue la primera ingresada con sospechas de hantavirus en España, continuará ingresada en el mismo centro sanitario, según lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad, y se le repetirá la prueba PCR a los siete días desde la fecha de ingreso.
Los 13 españoles en cuarentena podrán recibir visitas con epis y mascarillas a los siete días, si siguen con una PCR negativa
La Comisión de Salud Pública, conformada por el Gobierno y las comunidades, ha aprobado esta tarde una actualización del protocolo de manejo de personas expuestas al hantavirus en el brote surgido en el crucero 'Mv Hondius'. El acuerdo contiene una buena noticia para los 13 españoles confinados que no han dado positivo al patógeno: podrán recibir visitas externas utilizando equipos de protección individual y mascarillas si el día 7 una PCR ratifica que siguen sin estar contagiados. Además, podrán salir de sus habitaciones y realizar salidas "supervisadas" en las zonas comunes de la planta donde están alojados en el hospital Gómez Ulla.
España fija el 10 de mayo como inicio de la cuarentena para los aislados en el Gómez Ulla
España ha fijado el 10 de mayo como inicio de la cuarentena para los aislados en el Hospital Gómez Ulla por el hantavirus, según el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque su situación será reevaluada a los 28 días. El Ministerio de Sanidad ha informado de que la Comisión de Salud Pública ha aprobado esta tarde la actualización del protocolo ante el brote de hantavirus en el buque MV Hondius, por el que están aislados en el Hospital Gómez Ulla catorce españoles, uno de los cuales ha dado positivo. La OMS ha modificado este martes la fecha del inicio de la cuarentena de los pasajeros, que ha pasado del día 6 de mayo al 10 de ese mes, por lo que los 42 días de supervisión estricta concluirán el 21 de junio.
Coalición Canaria avisa al Gobierno de que no olvidarán la "deslealtad intolerable" con Clavijo
El Gobierno ha sacado pecho este martes de haber resuelto con éxito la crisis sanitaria del hantavirus, con un operativo que ha sido aplaudido por las organizaciones internacionales. Sin embargo, el desembarco de más de 120 personas en el puerto de Granadilla (Tenerife) y su traslado a distintas partes del mundo le ha supuesto otra crisis al Ejecutivo -esta política- con Coalición Canaria (CC) al enfrentarse al presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, que se oponía al atraque del crucero MV Hondius. Así se lo ha hecho saber el senador de CC Pedro Manuel Sanginés que ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de haber ocultado información sobre el estado de salud de los pasajeros que iban en el barco. "Eso es una deslealtad intolerable y una falta de respeto que no vamos a olvidar", le ha espetado el parlamentario, elevando el tono en el conflicto abierto entre el Gobierno y su formación, uno de los habituales aliados que tiene Pedro Sánchez en las votaciones del Congreso. "Lo que no vamos a olvidar es quienes han intentado boicotear la operación", le ha respondido la ministra, en referencia a Clavijo.
Italia analizará muestras biológicas de un joven aislado y con síntomas de hantavirus
Las autoridades italianas analizarán muestras biológicas de un joven de la región de Calabria (sur) que estaba en cuarentena por hantavirus después de haber coincidido en el avión en Johanesburgo con una mujer que falleció después por la enfermedad. El Instituto Nacional Lazzaro Spallanzani de Roma, referente en el tratamiento de enfermedades infecciosas en el país, recibirá este martes muestras biológicas de esta persona, según confirmaron a EFE fuentes de la institución. El afectado es uno de los cuatro italianos bajo vigilancia por haber estado en el avión de la aerolínea KLM al que subió una neerlandesa en Johannesburgo (Sudáfrica) que moriría después por hantavirus, tras haber viajado en el crucero MV Hondius. El envío de las muestras biológicas del joven italiano desde la sureña región de Calabria a Roma se ha hecho necesario al presentar algunos síntomas, que por ahora no han trascendido.
Los franceses en contacto con el hantavirus están hospitalizados o "en camino" de serlo
Todos los franceses que han estado en contacto con el hantavirus fueron hospitalizados o están "en camino" de serlo, afirmó este martes la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en alusión a la veintena de sus compatriotas que compartieron avión con la neerlandesa del crucero MV Hondius fallecida por la enfermedad. En respuesta a preguntas en la sesión de control al Gobierno, la ministra de Sanidad afirmó que los ocho franceses que volaron con la neerlandesa enferma hace 15 días desde la isla de Santa Elena, donde embarcó la mujer, hasta Johannesburgo han sido ya hospitalizados para ponerlos en cuarentena estricta. Otros catorce franceses que volaron el mismo día, 25 de abril, desde Johannesburgo hasta Amsterdam han sido identificados y han sido hospitalizados o bien están "en camino" de serlo, precisó.
El Gobierno se harta de las acusaciones de Clavijo por la gestión del hantavirus: “Cada uno se retrata con sus actos y declaraciones”
El choque entre el gobierno de canarias y el central no da tregua pese a cerrarse el operativo de evacuación de los pasajeros del barco afectado con hantavirus. Después de oponerse al fondeo el crucero en Tenerife, el presidente de canarias, Fernando Clavijo, acusó este martes al Gobierno de "ocultar deliberadamente" que conocían casos positivos entre los pasajeros. Algo que ha negado la ministra de Sanidad, Mónica García, basándose en las informaciones confirmadas por la OMS y la ECDC. “Cada uno se retrata con sus actos y declaraciones”, ha replicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
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