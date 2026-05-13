El restaurante del hotel Formentor Llum i Sal inaugura la temporada

El restaurante Llum i Sal, en el hotel Four Seasons Formentor, arranca su segunda temporada con nuevas experiencias, como el menú de playa y el servicio de cenas.

A partir de este jueves, 15 de mayo, el chiringuito de Four Season Resort Mallorca de Formentor, incorporará servicio de cenas, una propuesta nocturna que gira en torno a técnicas como la brasa y la sal, con especial protagonismo del producto del mar de temporada y elaboraciones que ponen en valor su origen, como el calamar mallorquín a la parrilla con emulsión de tinta, la gamba roja de Sóller con salsa de ajo o el mero madurado elaborado al pilpil con pimientos del piquillo.

Otra de las novedades es el menú de playa, que cuenta con una carta diseñada para ser disfrutada entre baños. La propuesta incluye bocados de herencia marinera reinterpretados, como las puntillitas fritas con emulsión de tinta, la delicadeza de las ostras con mignonette de estragón o el carpaccio de tomate y queso de cabra.

También ofrecen platos más internacionales como el king crab roll (el sanwich gourmet de cangrejo real) con perfume de trufa o un bagel de pastrami.

Los arroces completan la carta / .

Colaboración con Bodega Suau

Además, durante el día, también incorporan el momento Vermouth & Gilda Ritual, una cita diaria que combina gastronomía, música y ambiente mediterráneo en colaboración con Bodega Suau. De esta manera, el vermú será el protagonista junto a una selección de gildas reinterpretadas, en un formato pensado para disfrutar, sin prisa, como aperitivo o la sobremesa.

La carta se completa con arroces pensados para compartir —como el de 'senyoret de marisc', el arroz negro con vieira y tuétano o el arroz de carabinero y papada—, además de postres como la tarta de queso Idiazábal.