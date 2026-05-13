Las comunidades autónomas gestionan casi el 95% de la inversión sanitaria total de España

El Ministerio de Sanidad ha publicado los datos de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) de 2024, que sitúan la inversión total en 101.739 millones de euros. La cifra supone un incremento del 4,2% respecto al año anterior "y consolida un esfuerzo financiero" equivalente al 6,4% del Producto Interior Bruto (PIB). Las comunidades autónomas gestionan el 93,6% de la inversión sanitaria total del país, indica el documento.

Eso sí, el informe detalla "importantes disparidades territoriales en volumen, crecimiento y esfuerzo presupuestario". En concentración por volumen, Catalunya (16.611 millones), Andalucía (14.337 millones) y la Comunidad de Madrid (12.535 millones) concentraron el 45,7% del gasto total del sector autonómico.

En comunidades con mayor crecimiento, respecto a 2023, Aragón lideró el incremento del gasto con un 10,2%, seguida de Cantabria (9,2%) e Islas Baleares (8,0%). Si se habla del ranking de inversión por habitante: las comunidades con mayor gasto per cápita fueron el País Vasco (2.332 euros), el Principado de Asturias (2.322 euros) y Extremadura (2.246 euros). En el extremo opuesto se situaron Andalucía (1.658 euros), la Comunidad de Madrid (1.779 euros) y la Comunidad Valenciana (1.867 euros).

PIB regional

En el apartado del esfuerzo relativo al PIB regional, el documento sitúa a Extremadura (8,9%), la Región de Murcia (8,0%) y Canarias (7,9%) como las comunidades que presentaron el mayor porcentaje de gasto sanitario sobre su PIB local. En contraste, la Comunidad de Madrid (4,0%) y las Islas Baleares (5,4%) destinaron el menor porcentaje de su riqueza regional a esta partida.

Además, el informe de Sanidad apunta que, desde la perspectiva de la clasificación económica, la partida más relevante es la remuneración de los trabajadores del sector, que absorbió el 44,8% del gasto total tras experimentar un crecimiento del 6,1% respecto a 2023.

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En cuanto a la clasificación funcional, los servicios hospitalarios y especializados se mantienen como el eje central del sistema, representando el 62,1% del gasto total consolidado.