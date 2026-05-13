La alerta de la OCU sobre las bebidas energéticas: una lata puede superar el límite diario de cafeína para muchos adolescentes

Las bebidas energéticas vuelven al centro del debate sanitario y de consumo. La Organización de Consumidores y Usuarios ha lanzado una advertencia clara tras detectar 60 latas diferentes de 500 ml a la venta en supermercados con un contenido de cafeína igual o superior a 150 mg.

La cifra no es menor. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, esa cantidad equivale al límite diario de cafeína para una persona de hasta 50 kilos, un peso habitual en muchos adolescentes. Es decir: una sola lata de medio litro puede bastar para alcanzar el máximo recomendado en todo un día.

La advertencia llega en un momento clave, después de que el Ministerio de Consumo haya anunciado su intención de impulsar una normativa para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, y hasta los 18 años cuando superen los 32 mg de cafeína por cada 100 ml. La OCU respalda la propuesta, pero considera que debe ir más allá.

La OCU pide limitar el tamaño de las latas

La organización reclama que estas bebidas no puedan venderse en envases tan grandes y propone que el volumen máximo sea de 250 ml, la mitad de muchas latas que hoy se encuentran en los lineales de supermercados y tiendas.

Además, pide un etiquetado mucho más visible, similar al del tabaco, que reserve al menos el 65% de la superficie del envase para advertencias sanitarias. Entre los mensajes que propone la OCU figuran avisos como: “No consumir combinado con alcohol” o “Puede interrumpir el sueño, causar ansiedad y alteraciones en el comportamiento”.

El objetivo, según la organización, es que los riesgos sean visibles desde el primer vistazo, especialmente para jóvenes y familias.

Un consumo cada vez más normalizado entre adolescentes

La preocupación aumenta al mirar los datos de consumo. Según la última Encuesta Estudes 2025 del Ministerio de Sanidad, el 38,4% de los estudiantes de entre 14 y 18 años consumió bebidas energéticas en el último mes.

Para la OCU, este dato evidencia que su consumo se ha normalizado entre menores, pese a que sus efectos adversos siguen siendo poco conocidos. La organización recuerda que, aunque los riesgos del alcohol y el tabaco están ampliamente asumidos, no ocurre lo mismo con estas bebidas, que muchos adolescentes asocian con ocio, deporte, estudio o videojuegos.

Sueño, ansiedad y alteraciones del comportamiento

La cafeína, consumida de forma moderada, puede aumentar el estado de alerta. El problema aparece cuando se ingiere en exceso o se combina con otras fuentes, como café, refrescos de cola o nuevas bebidas con estimulantes.

La OCU advierte de que un consumo elevado puede interrumpir el sueño, causar ansiedad y alterar el comportamiento. A largo plazo, también puede contribuir a problemas cardiovasculares.

A esto se suma que muchas bebidas energéticas incorporan otros estimulantes como taurina, ginseng o guaraná. En el caso de la taurina, la organización recuerda que un consumo excesivo puede causar temblores y dolor en el pecho.

El riesgo de mezclarlas con alcohol

Otro de los puntos que más preocupa es la mezcla de bebidas energéticas con alcohol, una práctica que reconoce el 15% de los adolescentes, según la nota de la OCU.

La Organización Mundial de la Salud advierte de que esta combinación puede reducir la sensación de sueño, prolongar el consumo de alcohol y favorecer episodios de lo que se conoce como “borrachera completamente despierta”. Esto aumenta el riesgo de daños y comportamientos peligrosos.

Por eso, la OCU insiste en que los envases deberían incluir advertencias visibles y contundentes para evitar que los menores perciban estas bebidas como productos inocuos.

Una llamada de atención también para las familias de Mallorca

En Mallorca, como en el resto del país, estas bebidas forman parte del paisaje habitual de supermercados, tiendas de barrio, máquinas expendedoras y zonas cercanas a institutos. Su disponibilidad, su formato de medio litro y su imagen asociada al rendimiento o la diversión hacen que muchos jóvenes las consuman sin tener clara la cantidad real de cafeína que están ingiriendo.

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La OCU pide una normativa sólida que proteja a los menores, garantice el cumplimiento por parte del sector y reduzca la exposición a riesgos evitables. Mientras tanto, lanza un mensaje claro a consumidores, familias y administraciones: una lata de bebida energética no es un refresco más.