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Última hora del brote de hantavirus, en directo | El español que ha dado positivo presenta síntomas, pero se encuentra estable

El MV Hondius ha zarpado este lunes rumbo a Róterdam sobre las 19:00 horas tras culmina un complejo operativo de casi 40 horas

El autobús que trasladaba a los ciudadanos españoles, a su llegada al Hospital Gómez Ulla, el pasado domingo.

El autobús que trasladaba a los ciudadanos españoles, a su llegada al Hospital Gómez Ulla, el pasado domingo. / EFE

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

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