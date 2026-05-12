Siete voces ponen en marcha “El motor de las ideas” en TEDxPortoPí
La iniciativa permitió compartir experiencias y mirar la realidad desde ángulos inesperados
TEDxPortoPí reunió en Palma a siete voces para compartir ideas capaces de abrir preguntas, conectar experiencias y mirar la realidad desde ángulos inesperados.
Bajo el lema “El motor de las ideas”, la jornada recorrió música, liderazgo, turismo, ajedrez, tecnología, comunidad y aporofobia, con una convicción: una idea se pone en marcha cuando alguien decide escucharla.
• Mavic Bush mostró, a ritmo de blues, que la vida puede entenderse como una melodía que cada persona aprende a afinar.
• Norma Soler habló de un liderazgo que deja huella en las personas, más allá de los resultados.
• Dolores Ordóñez defendió que el turismo sostenible necesita tecnología, datos de calidad y líderes preparados.
• Carlos Fajardo, con 13 años, comparó la vida con el ajedrez: un juego para valientes donde incluso los peones pueden convertirse en reina.
• Juan Luis Fortes presentó “Hermanos de vida”, un proyecto que crea redes humanas más allá de lo digital.
• Nael Falo explicó cómo una plataforma social fortalece la colaboración vecinal y la gestión compartida de bienes comunes.
• Andreu Grimalt cerró con una reflexión sobre la aporofobia, una forma de rechazo que culpabiliza al vulnerable.
Después de las charlas, las ideas continuaron fuera del escenario. Público y ponentes compartieron conversaciones en un espacio pensado para conectar personas.
La iniciativa, organizada por Joan Carbonell, Claudia Velásquez y su equipo, fue posible gracias al apoyo de Nagarro, Rotger Cultura, Colonya Caixa Pollença, Melchor Mascaró, Trui y Motorworld Mallorca.
TEDxPortoPí cerró con una certeza: las ideas no terminan cuando se apagan las luces; empiezan cuando alguien decide llevarlas más lejos.
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