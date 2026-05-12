Ya es oficial: La DGT cambiará las normas y ampliará el permiso de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos

La Unión Europea ha dado luz verde a una reforma normativa que permitirá a los jóvenes de 17 años acceder al permiso de conducir de la clase B, siempre que cumplan una serie de requisitos establecidos. Esta medida, recogida en la Directiva Europea 2025/2205, supone un cambio importante en la edad habitual de acceso al carné, aunque su aplicación no será inmediata.

En España, la Dirección General de Tráfico (DGT) ya trabaja en la adaptación de esta normativa, que deberá estar completamente incorporada antes del 26 de noviembre de 2028. El objetivo es implantar este nuevo modelo de forma progresiva, siguiendo el sistema europeo de conducción acompañada, ya utilizado en países como Alemania.

El nuevo sistema no modifica el proceso de obtención del permiso. Los aspirantes deberán seguir superando el examen teórico y el práctico en las mismas condiciones que hasta ahora, sin cambios en la formación ni en los requisitos de evaluación.

Sin embargo, la novedad llegará después de aprobar el carné, ya que los jóvenes de 17 años que obtengan el permiso no podrán conducir en solitario hasta cumplir los 18. Durante ese periodo, estarán obligados a circular siempre acompañados por un adulto en el asiento del copiloto, que ejercerá como supervisor de la conducción.

Requisitos para ser supervisor

Ese acompañante tendrá que tener al menos 24 años y contar con una antigüedad mínima de cinco años con un permiso de conducción de la misma categoría. Además, no deberá haber sido sancionado con la retirada del carné en los últimos años y tendrá que respetar estrictamente las normas de seguridad vial, especialmente las relacionadas con el alcohol y las drogas.

Desde la DGT se considera que esta figura puede ser positiva para la seguridad vial. La subdirectora general de Formación y Educación Vial, Montserrat Pérez, ha señalado que este sistema puede ser especialmente útil en zonas rurales o para jóvenes que necesitan mayor autonomía, como quienes se desplazan a estudiar a otras ciudades.

Según explica la subdirectora, se trata de una forma de "supervisar la conducción" durante los primeros meses de experiencia.

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Otro punto clave es que la formación no se modifica, ya que la Directiva europea no entra en cómo deben aprender a conducir los aspirantes, sino que se centra en los exámenes y en los requisitos administrativos del permiso. Por ello, las autoescuelas y el sistema actual de enseñanza seguirán operando con normalidad, sin cambios importantes en su estructura.