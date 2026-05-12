La chef Maca de Castro recibe el premio Sobrassada d'Or

La chef Maca de Castro (Alcúdia, 1981) ha sido distinguida con el premio Sobrassada d’Or - Excel·lència de Mallorca 2026, otorgado por la IGP Sobrassada de Mallorca, con la colaboración del Consell de Mallorca. La entrega del galardón ha tenido lugar este martes por la tarde, 12 de mayo, en Can Tàpera.

Maca de Castro es la segunda persona que recibe este reconocimiento, que el año pasado recayó en Toni Nadal. Esta distinción de la IGP Sobrassada de Mallorca reconoce a aquellas personas o entidades que, ya sea con su trabajo o con su estilo de vida, transmiten la esencia de Mallorca y, más concretamente, la calidad de este producto típico mallorquín. La cocinera, al frente del restaurante que lleva su nombre, mantiene una estrella Michelin desde 2012 y ha logrado tres Soles Repsol. Pero además, es la cara visible del Grupo De Castro, dedicado a la restauración.

La entrega de este reconocimiento ha contado con la asistencia presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el presidente de la IGP Sobrassada de Mallorca, Andreu Palou, además de otros cargos de la institución insular, como la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, y el director insular de Promoción Económica y Producto de Mallorca, Álvaro Roca. Por parte del Govern, ha asistido el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà.