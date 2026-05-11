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Un pasajero español del crucero MV Hondius aislado en el Gómez Ulla da positivo en hantavirus

Vista del exterior del Hospital Gómez Ulla.

Vista del exterior del Hospital Gómez Ulla. / EFE

EFE

Madrid

Un pasajero español del crucero MV Hondius ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba PCR que se realizó a su llegada el domingo en el hospital Gómez Ulla de Madrid donde permanece aislado junto con los otros 13 cruceristas, que han dado negativo, según fuentes del Ministerio de Sanidad

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