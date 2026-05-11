Mónica García admite la posibilidad de que aparezcan más casos positivos de hantavirus y justifica la cuarentena de 42 días

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha admitido este lunes que se está manteniendo una "moritorización estrecha" de todos los pasajeros del crucero MV Hondius y ha defendido no se hicieran pruebas a todo el pasaje antes de bajar del barco, tan solo a las personas con síntomas, porque es lo que indica el "protocolo". "A lo largo de esos días pueden aparecer síntomas. De hecho, por eso estamos teniendo una monitorización estrecha de todos y cada uno de los pasajeros. En función de los días, nos podremos ir encontrando con personas que presenten síntomas y que presenten PCR positivas", ha afirmado en una comparecencia en el puerto de Tenerife.

En cuanto a los españoles ingresados en el Gómez Ulla ha indicado que "se encuentra bien" y hoy, a lo largo del día, se conocerá el resultado de la primera PCR que se les ha realizado. Asimismo, ha reiterado que, en cualquier caso, todos los pasajeros han sido tratados "con todas las medidas de seguridad como si fueran casos".

Evidencia científica

"Nosotros nos ceñimos a la evidencia científica y a los protocolos científicos. No hay nada mejor en una alerta sanitaria que ceñirse a los protocolos que establecen los mecanismos epidemiológicos", ha enfatizado. "Que aparezcan positivos es parte del desarrollo de la propia enfermedad o de la propia infección. Estamos hablando de un buque que lleva muchas semanas, que han estado en contacto con muchas personas", ha dicho.

"Algunas han fallecido y algunas han dado positivo y por eso vamos a tener a las personas en cuarentena 42 días, como se prevé la epidemiología y como se prevé científicamente, para ir monitorizando e ir haciendo un seguimiento de todas y cada una de ellas", ha añadido.

La pasajera francesa

A preguntas de los periodistas tras conocerse el caso de una viajera del 'MV Hondius' que ha sido confirmada positiva en hantavirus y que presentó síntomas durante el vuelo hacia París, la titular de Sanidad, que ha vuelto a destacar el éxito del operativo, ha señalado, que "no pondría en duda la capacidad de la evaluación epidemiológica. No pondría en duda en ningún momento la evaluación que se ha hecho de todos y cada uno de los pasajeros", pero ha aclarado, el periodo de latencia del virus es de 42 días, de ahí el tiempo establecido para la cuarentena.

Con síntomas

Mónica García ha comparecido en rueda de prensa junta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ha detallado que las autoridades sanitarias francesas han comunicado el caso positivo de una ciudadana que empezó a tener síntomas durante el vuelo y ahora mismo está en un hospital. "No sabemos su estado de salud", ha indicado.

También, ha explicado, las autoridades americanas "nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil". Estados Unidos ha informado este lunes que uno de sus compatriotas evacuados ha dado "positivo leve" y otro tiene síntomas. El hecho de que haya sido calificado como "positivo leve" ha causado extrañeza, por lo que García, en su comparecencia, ha explicado que todo depende de las pruebas efectuadas. "Algunas salen positivo y otras dudosamente positivas. También pasaba con el covid, pero lo consideramos positivo", ha precisado.

En el buque

La ministra ha indicado, también, que finalmente solo un avión de los Países Bajos trasladará esta tarde a los 22 pasajeros que no continuarán en el barco hasta este país. En un inicio, iban a ser trasladados en un vuelo fletado por Australia, dado que seis de ellos proceden de este país, pero finalmente serán evacuados en un avión de los Países Bajos.

En el barco quedan 54 personas, 22 desembarcarán y 32 quedarán en el buque para continuar el viaje hasta Países Bajos. La ministra ha detallado que durante la mañana se han realizado las labores de repostaje del buque y que se avituallará también a lo largo del día. "Finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, iniciaremos las labores de desinfección del puerto tal y como los protocolos nos mandatan, que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia", ha añadido.

Razones epidemiológicas

Sobre lo expuesto por la ministra, Sanidad ha abundado este mediodía que en el barco no se realizaron PCR generalizadas, tampoco durante la navegación, "ya que no existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas". Las pruebas se llevaron a cabo en Cabo Verde y se realizaron, tanto a las personas que el epidemiólogo del ECDC consideró contactos de mayor riesgo, como a las tres personas que presentaban síntomas, que fueron evacuadas allí mismo. El barco continuó entonces su trayecto únicamente con pasajeros sin síntomas.

A partir de ese momento, las autoridades sanitarias recibieron cada 12 horas la Declaración Marítima de Sanidad (DMS) del barco, cuyos informes reflejaban que no había nuevos casos sintomáticos durante la travesía. A la llegada a España, los pasajeros fueron sometidos a revisión sanitaria y control de temperatura, señala el Ministerio.

A pesar de no tener una temperatura elevada en el barco, la pasajera francesa desarrolló fiebre posteriormente en el avión. Ante esta situación, las autoridades francesas decidieron realizarle una PCR urgente. Además, el hospital al que acudió requiere la activación de protocolos especiales de soporte ante posibles casos positivos.

En el caso de España, las muestras de las 14 personas consideradas contactos ya han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología. "Este tipo de pruebas requiere un análisis de laboratorio que no es automático, especialmente cuando se procesan varias muestras simultáneamente. Los resultados se esperan a lo largo del día de hoy. En cualquier caso, a día de hoy ningún pasajero español presenta síntomas", se apunta.