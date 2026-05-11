Llega la segunda edición de la Fira de la Sardina con más de 25 recetas para degustar

La segunda edición de la Fira de la Sardina de Palma se ha presentado este lunes en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra con el estreno del documental Sardina de Mallorca: el tresor desconegut, una producción de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears centrada en la cadena de valor que hace posible que la sardina mallorquina llegue del mar a la mesa, además del recetario elaborado por los alumnos de l' Escola d'Hosteleria de les Illes Baleares, impulsado por la misma conselleria.

Al acto han asistido el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear, Joan Simonet; la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate; la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ajuntament de Palma, Guadalupe Ferrer; y el director general de Economía y Comercio del Ajuntament de Palma, Toni Fuster, además del Patrón Mayor de la Cofradia de Pescadores de Palma, Domingo Bonnín, junto a restauradores, pescadores, productores y representantes del sector gastronómico y pesquero de la isla.

Durante la presentación se han dado a conocer las principales novedades de esta segunda edición de la Fira de la Sardina de Palma, una iniciativa organizada por la Cofradía de Pescadores de Palma en colaboración con el Ajuntament de Palma y Palma Activa, y que tendrá lugar del 14 al 17 de mayo en el Moll de Pescadors de Palma.

La feria, que cuenta con más de 25 recetas de sardina para degustar, desde sardina en espeto, 'torradas', gildas de sardina, brioche de sardina ahumada hasta la típica coca de trampó con sardina, tiene como objetivo promocionar el producto local y de proximidad, reforzando la presencia de la sardina mallorquina dentro de la oferta gastronómica y cultural de Palma. Además, como novedad, esta segunda edición contará con la denominada Plaça del vi blanc, donde los visitantes podrán degustar una amplia selección de vinos mallorquines en esta zona específica de la feria.

Domingo Bonnín, Patrón Mayor de la Cofradia de Pescadores de Palma, ha destacado durante la presentación que la Fira de la Sardina nace con el objetivo de “poner en valor un producto muy nuestro y también a todas las personas que hay detrás de la pesca local”, reivindicando la sardina palmesana como parte de la historia y de la cultura marinera de la ciudad.

Bonnín ha subrayado además que el documental y el recetario permiten visibilizar “la cadena humana y profesional que hace posible que la sardina llegue a nuestras casas y restaurantes”, poniendo el foco en el esfuerzo y el conocimiento de pescadores, científicos, vendedores y restauradores.

El Patrón Mayor de la Cofradía ha remarcado también la importancia de apoyar el sector pesquero local y fomentar el consumo de producto de proximidad, señalando que “apostar por la pesca artesanal es apostar por la sostenibilidad, por la economía local y por mantener viva una parte fundamental de la identidad de Mallorca”, y ha expresado la voluntad de que la Fira de la Sardina "vuelva a convertir el Moll de Pescadors en un punto de encuentro abierto a toda la ciudad, combinando gastronomía, cultura popular y tradición marinera".

La regidora de Comerç, Restauració i Autònoms del Ajuntament de Palma, Guadalupe Ferrer, ha destacado durante la presentación que la Fira de la Sardina de Palma “se consolida como una cita imprescindible para poner en valor nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y el comercio de proximidad”, subrayando además que esta nueva edición “refuerza su apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la promoción de nuestros sectores productivos, especialmente la restauración y el sector pesquero”.

Palma, Capital Gastronómica del Mediterráneo

Guadalupe Ferrer ha puesto también el foco en la importancia del producto local y de los profesionales vinculados al mar y a la gastronomía, afirmando que “apostar por el producto local significa apoyar nuestra economía y fortalecer el tejido comercial”, además de reconocer “el trabajo de nuestros restauradores, cocineros y profesionales del mar”, a quienes ha definido como "piezas clave para mantener viva la identidad gastronómica de Palma".

Ferrer recordó además que esta edición se celebra en un año especialmente significativo para la ciudad, tras el reconocimiento de Palma como Capital Gastronómica del Mediterráneo 2026.

Por su parte, la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha felicitado a los organizadores de la Feria de la Sardina de Palma, que este año celebra su segunda edición, lo que confirma la consolidación de este evento culinario clave para el sector gastronómico y el producto local.

Amate ha destacado la relevancia de este evento que “pone en valor a nuestras cofradías de pescadores, auténticos guardianes de nuestra arraigada tradición marinera y que, gracias a su compromiso y esfuerzo, podemos disfrutar de pescados frescos, como la sardina mallorquina, que conecta con nuestra cultura culinaria con la calidad del producto que llega directo del mar a la mesa”.

“Nuestros pescadores tienen todo nuestro reconocimiento, apoyo y estima, porque son parte esencial de nuestra cultura, arraigo y, como no, de nuestra gastronomía, con un indiscutible sabor a mar”, ha añadido Amate.

Finalmente, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear, Joan Simonet, ha destacado que la sardina de Mallorca es “un producto de gran calidad que a menudo no tiene el reconocimiento que merece. Iniciativas como ésta nos permiten seguir acercando el producto local a la ciudadanía, especialmente a través de la cocina y la divulgación". Además ha añadido, que "apostar por el consumo de pescado local es apoyar al sector pesquero de las Islas Baleares y fomentar una alimentación saludable".

Documental y recetario 'Sardina de Mallorca: el tresor desconegut'

El documental Sardina de Mallorca: el tresor desconegut pone el foco en todos los profesionales que participan en el proceso que rodea a este producto emblemático del Mediterráneo, desde los pescadores hasta los científicos, vendedores y restauradores, reivindicando la importancia de la pesca local y artesanal como parte esencial de la identidad marinera de Mallorca.

La pieza audiovisual también subraya el compromiso institucional con el sector pesquero y con la preservación de las tradiciones vinculadas al mar, mostrando el recorrido completo de la sardina mallorquina y su valor dentro de la gastronomía y la economía local.

Durante el acto también se presentó el recetario Sardina de Mallorca: el tresor desconegut, una publicación que recoge las recetas elaboradas por los alumnos de l'Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) e impulsada por la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears, que reúne recetas tradicionales y propuestas gastronómicas contemporáneas elaboradas con sardina mallorquina.

Entre las elaboraciones incluidas destacan propuestas como la coca de trempó con tartar de tomate, mousse de ajo blanco y sardina marinada; el brioche con alioli de aguacate, cebolla caramelizada y sardinas crujientes; los tacos de sardinas con trempó el nigiri de sardina ahumada o el tradicional espeto de sardinas. El recetario nace con el objetivo de acercar este producto local tanto a la cocina doméstica como a la restauración, poniendo en valor la versatilidad gastronómica de la sardina mallorquina, su valor nutricional y su vinculación histórica con la cultura marinera de Mallorca.

Tras la proyección del documental, los asistentes han podido degustar diferentes elaboraciones gastronómicas con sardina mallorquina, en una muestra de la versatilidad culinaria de este producto y de la riqueza gastronómica ligada al mar balear, de la mano de la Conselleria de Agricultura y Pesca.

Noticias relacionadas

La segunda edición de la Fira de la Sardina de Palma volverá a convertir el Moll de Pescadors en un espacio de encuentro entre gastronomía, cultura popular y tradición marinera, acercando tanto a residentes como a visitantes la riqueza del producto pesquero local y el trabajo de los profesionales del sector.