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Brote vírico
Última hora del brote de Hantavirus, en directo | El crucero MV Hondius entra en el puerto de Granadilla, en Tenerife
El caso sospechoso de Hantavirus en Alicante, que tuvo contacto con la neerlandesa fallecida en Johannesburgo, da negativo en la PCR
Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid
Clavijo desafía al Gobierno: "Pone en peligro la seguridad sanitaria"
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.
El roedor portador del hantavirus es "de montaña"
El secretario de Estado ha aclarado que el roedor del hantavirus "es de montaña, no de mar" y ha destacado que "cada año haya 500 cruceros para Argentina y Chile y nunca ha habido un brote en Europa".
El crucero entra en el puerto de Granadilla
El MV Hondius ha entrado en el puerto de Granadilla sobre las seis de la mañana (hora local) para comenzar con la operación de desembarco del pasaje.
Sanidad critica el rechazo de Clavijo al fondeo del Hondius: "Boicotea una operación de importancia mundial"
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afeado al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, su negativa al fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y le ha acusado de estar "haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial".
"Esa idea que ha tenido de un ratón infectado saltando de un barco para nadar 200 metros y escalar el muelle para colonizar Tenerife no es un riesgo", ha explicado Padilla en directo en La Sexta Xplica, antes de insistir en que los sanitarios marítimos avalan que las personas a bordo del MV Hondius "están asintomáticas" y que "no hay roedores en el bote, que es nuevo".
Clavijo desafía al Gobierno y asegura que no autorizará el fondeo del buque Hondius en la isla de Tenerife
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este domingo que no autorizará el fondeo del crucero MV Hondius en Tenerife para "no ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria" de las islas.
"Tengo que lamentar la falta de diálogo con el Gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, puedan entrar en un autobús y no en un avión de 250 pasajeros", ha explicado el mandatario en un vídeo subido a sus redes sociales mientras atendía a los medios.
El desembarco comenzará sobre las 8 horas
La naviera Oceanwide Expeditions ha informado de que el buque MV Hondius tiene previsto que llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, este domingo 10 de mayo a las 05.30 horas (hora local) y que el desembarco escalonado de todos los pasajeros y un número limitado de tripulantes comenzará en torno a las 08.00 horas, según ha comunicado la compañía.
Casa Real afirma que sigue "de cerca" el operativo por el MV Hondius en coordinación con Sánchez y Clavijo
La Casa Real ha afirmado que sigue "de cerca el despliegue del operativo en la isla de Tenerife ante la llegada del buque MV Hondius" y ha indicado que mantiene comunicación tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo, según ha publicado en su cuenta oficial de la red social X.
Respecto al operativo, los ministros de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han declarado ante los medios de comunicación este sábado por la noche que tanto Tenerife como España están preparadas para atender al crucero MV Hondius.
A su llegada al puerto de Granadilla, la titular de Sanidad ha afirmado que "está todo preparado" para atender a los pasajeros y parte de la tripulación del crucero "con las mayores garantías", tanto para la población como para "la sanidad pública". "Va a salir bien", ha aseverado.
El Gobierno y la OMS aseguran que España está "lista" y "preparada" para atender al crucero MV Hondius
Los ministros de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han declarado ante los medios de comunicación que tanto Tenerife como España están preparadas para atender al crucero MV Hondius que ha sufrido un brote de hantavirus.
García aseguró en declaraciones a los medios a su llegada al puerto de Granadilla que "está todo preparado" para atender a los pasajeros y parte de la tripulación del crucero "con las mayores garantías", tanto para la población como para "la sanidad pública". "Va a salir bien", aseveró.
Tedros, por su parte, dijo que el hantavirus "no es el COVID", aunque aseveró que "no" se lo toman "a la ligera". Así, aseguró que "el riesgo para la población local es baja" y que el Gobierno de España ha "hecho todas las preparaciones para prevenir cualquier problema". "Tenerife está lista y preparada. España está lista y preparada", mantuvo.
Todo listo para recibir al 'MV Hondius' en Tenerife
Los ministros Mónica García (Sanidad), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial) ya están en el puesto de mando habilitado en el Puerto de Granadilla de Abona ante la llegada durante la madrugada de este domingo del crucero 'MV Hondius'. García ha explicado que "todo está dispuesto" para recibir a las más de 150 personas que viajan en el crucero y que puedan ser repatriados a sus países de orígen.
La ministra de Sanidad ha reiterado que la decisión es que el buque "fondee" en el puerto y no atraque, pero que esta situación "depende de muchas cosas" y se irán adaptando los planes a las consecuencias. Por su parte, Grande-Marlaska ha apuntado que está listo el operativo para trasladar a la mayor brevedad posible a los pasajeros hasta los distintos aviones que les llevarán a sus países. Finalmente, Torres ha apuntado que se ha puesto en contacto con todos los presidentes autonómicos que tienen ciudadanos en el barco.
García, Marlaska y el director de la OMS aterrizan en Tenerife y van al Puesto de Mando en Granadilla
Los ministros de Sanidad, Mónica García, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han aterrizado en el aeropuerto de Tenerife sur minutos antes de las 20.30 horas (hora canaria) y ahora se dirigirán hacia el Puesto de Mando habilitado en el Puerto de Granadilla de Abona ante la llegada durante la madrugada de este domingo del crucero 'MV Hondius'.
A ellos y para coordinar el episodio se sumarán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. El Gobierno central ha señalado que el objetivo es garantizar la coordinación entre administraciones, el control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuesta previst
El documento confidencial sobre el desembarco del Hondius que el Gobierno de España niega a Canarias
El Gobierno de España niega al Ejecutivo canario el acceso a un documento sobre la gestión del desembarco del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus cuya llegada a Tenerife ha obligado a desplegar un amplio dispositivo sanitario y de seguridad.
El documento, fechado el 8 de mayo de 2026, está dirigido a las autoridades de salud pública, a las autoridades sanitarias portuarias y a los organismos implicados en el desembarco, el traslado posterior, la vigilancia y el seguimiento de los pasajeros y la tripulación.
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